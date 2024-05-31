中國信託高評級策略收益債券基金 5月31日最後申購日

中國信託高評級策略收益債券基金5月31日為募集最後一天。中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示，在利率政策尚未明朗前，短期美債殖利率將呈現高檔震盪，投資人可趁殖利率位於高檔期間分批存較高債息，等待稍晚聯準會降息之後，可能帶來的資本利得空間。

房旼表示，從美國聯準會最新公布5月1日結束為期二天的利率決策會議紀錄顯示，與會官員支持維持高利率更長時間，能對通膨達標更有信心，美國10年期公債殖利率再度走揚，預期在利率政策尚未明朗前，短期美債殖利率將呈現高檔震盪，投資人可趁殖利率位於高檔期間分批存較高債息，等待稍晚聯準會降息之後，可能帶來的資本利得空間。

相較於其他債券型基金，中國信託高評級策略收益債券基金有70％以上聚焦在信評A-以上的「高評級債券」，囊括微軟、輝瑞、蘋果等國際級產業龍頭。房旼說，債券投資首重發行人的信用，以Moody's統計1981年至2022年各評級債券平均違約率來看，高評級債券違約率僅在0至0.05%區間，可望兼顧風險與收益。

進一步觀察科技泡沫、金融海嘯、新冠疫情區間平均報酬率，高評級債券平均報酬率2.0%，優於全球公司債的-0.3%、新興市場債的-4.3%、全球非投資等級債的-7.3%，顯示市場即使面臨黑天鵝事件，高評級債券在近三次重大經濟事件期間，仍繳出正報酬的成績單，且優於其他資產表現。

除了以相對安全穩健的高評級債券為核心外，中國信託高評級策略收益債券基金更搭配增益工具，包括一時失意未來有回升機會的BBB級債、後市看好的明日之星債（為非投資等級債）、具轉股權利、成長性強的可轉債，也就是用三大債種打造收益公式，爭取拉高收益的機會。

隨著美國聯準會降息時點難料，增添投資人前進債券市場的難度。房旼認為，主動型債券基金是由經理人主動策略選債操作，可按照利率預期、通膨趨勢變化靈活調整，透過主動管理債券天期，控管利率震盪所帶來的波動，追求在不同利率環境變動下較大化的收益機會。