51萬股東快看！這金控殖利率超3.8% 兩大主權基金都加碼

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

公股金融獲利王兆豐金控（2886）最新主要股東出爐，伴隨去年獲利創新高的氣勢，新加坡政府主權基金2023年重返兆豐金十大股東後，2024年持續大幅加碼，另一檔重量級主權基金挪威央行也同步買進，再加上最大壽險國泰人壽，合計這三大股東增持兆豐金將近9萬張。

根據兆豐金資料，2024年新加坡政府基金持股28.8萬多張，比2023年持股24.6萬多張，增加了約4.2萬張，持股比則是從1.77%上升至2.0%，挪威央行則是持股從2023年15萬餘張，加碼至16.4萬餘張，持股增加了1.4萬餘張，持股比從1.08%上升至1.14%。

國壽則是加碼兆豐金最力的壽險機構法人，2024年持股增至39.6萬餘張，比2023年增加了3.4萬餘張，持股比上升至2.75%。台灣人壽持股比則與上年度相當，沒有大幅變動。

值得注意的是，兆豐金2023年底啟動現金增資115.5億元，於2024年1月26日完成現增，這些機構法人不僅持股增加，持股比也上升，這顯示這些法人股東除了掏錢參與現增之外，更積極從市場再加碼買進、拉升持股部位。凸顯兆豐金營運獲利與股利政策穩定，長期以來現金股息配發以及換算殖利率均有一定水準，因此獲得這些機構法人青睞長期持股。

至於泛公股股東部分，行政院國發基金與台銀因為參與兆豐金現增並承接財政部等其他泛公股股東未能認購的現增部位，因此國發基金、台銀持有兆豐金的比率分別增至6.19%、2.62%，財政部、台灣菸酒的持股比則都下滑，但財政部持股仍有8.2%，穩居最大股東，台酒則是微降至1.3%。另外，中華郵政有參加現增但調節部分持股實現獲利，持股比微減至3.59%，合計泛公股持股兆豐金仍穩在兩成以上，持股比為21.9%。

政府基金包括新、舊制勞退以及勞保基金，近一年則是同步調節兆豐金，合計三檔政府基金一年來持股少了8.5萬餘張，如以最後過戶日前一年的均價約38元多估算，這三檔政府基金等於現金落袋超過32億元。

兆豐金控 股東

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