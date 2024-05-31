南山、凱基壽都要發債

經濟日報／ 記者夏淑賢陳美君／台北報導

壽險業發債加快腳步，南山人壽昨（30）日宣布，將於新加坡成立特殊目的公司（SPV），發行具資本性質美元債券。另外開發金（2883）旗下凱基人壽也宣布將發行上限100億元的10年至15年期累積次順位公司債，這也是六大壽險公司中第五家宣布發債的壽險，合計發債金額將達1,530億元。

南山人壽昨日董事會決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，額定資本額為2,000萬美元，設立後將以發行具資本性質美元債券，並以所取得的資金進行投資運用為目的。繼國泰人壽後，包括新光、南山人壽等都陸續宣布成立SPV規劃，新光人壽計劃明年設立SPV公司。

凱基人壽則是將發行上限100億元的10年至15年期累積次順位公司債，以強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。

壽險公司因應IFRS 17與ICS新制接軌需求，大型壽險業者去年就掀起發債潮，今年的發債規模則是更大。六大壽險中，之前已經公布發債計畫的國泰、南山、新光、富邦等四大壽險，其中，國壽發債額度達800億元，其次南山人壽擬發債300億元，富邦發250億元、新光發80億元，昨天宣布的凱基人壽則是擬發100億元。

新加坡 財務 額度

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