新壽手握180億特別準備金

新光金（2888）昨（30）日召開第1季法說會，由總經理陳恩光主持。第1季合併稅後純益31.1億元，每股純益（EPS）0.2元，成功轉正，總資產逾5.1兆元，每股淨值為16.53元。外界關注壽險外匯準備金新制帶來的影響，對此，新壽表示，長期來看對整個壽險業是有幫助的，而新壽目前約有180億元的特別準備金，但是否移入外匯價格準備金，會詳細評估。

新光金主要子公司新光人壽受惠於投資操作得宜，股票資本利得提升，且避險成本下降，今年第1季轉虧為盈，合併稅後純益為4.7億元，淨值資產比率提高至4.94%。第1季年化投資報酬率為3.91%，較去年同期提升203個百分點；避險後經常性收益率達2.28%，較去年同期提升74個百分點。

新壽總精算師林漢維指出，第1季壽險實現資本利得約150億元，未實現損失縮減到59億元，較去年底回升129億元，損失部位主要都是債券部位，股票則有未實現利益超過200億元。

新壽投資長王世聰表示，第1季主要加碼台股與國內債券型ETF，目前市值約1,250億元，占整體資產配置約3.55%。今年股市操作仍以資本利得與股利收入的整體報酬為主，新壽去年入帳約140億元股利收入，但由於從整體獲利狀況來看，去年是比前年下降，預期今年股利收入會低於去年。

在保險本業方面，因商品策略調整，第1季初年度保費（FYP）較去年同期減少0.7%至97.7億元；初年度等價保費（FYPE）較去年同期成長1.2%至40.8億元。受惠於保戶需求，傳統型商品初年度保費較去年同期大幅成長49.5%，CSM（合約服務邊際）也成長10%到50億元，第2、3季將進入傳統旺季，全年300億元目標不變。

外界也關注壽險公會所提的外匯價格準備金新制，是否會對近期避險策略及成本帶來影響？王世聰表示，目前還在討論當中，尚未有定案，就目前大方向來看，避險成本短期要快速下降的機率不太高，但這個制度的好處是會逐步擴充資本準備金的金額，可慢慢調降避險比率，長期來看對整個壽險業是有幫助的。

林漢維指出，若以目前公會版本來看，新壽帳上已有不動產特別準備金56億元與自願增提準備金120億元，加計其他部分，總計有約180億元的特別準備金。

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