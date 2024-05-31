國際碳權新品下月上架
臺灣碳權交易所總經理田建中昨（30）日指出，截至目前買方開戶數已超過100戶，第二批國際碳權商品預計6月中旬過後陸續上架，以藍碳、綠碳等自然碳匯為主，買方則為蘋果供應鏈的科技廠商。
針對國內碳權交易平台進度，田建中透露，目前正與環境部緊鑼密鼓討論中，對於民間出身的新任環境部長彭啟明相當期待，希望在第3季或9月底前能順利上路，不用再延至第4季。
臺灣證券交易所、碳交所攜手政治大學商學院金融科技研究中心，昨日共同舉辦「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，證交所總經理簡立忠致詞表示，作為資本市場重要平台，證交所配合主管機關推動的「永續發展政策」，積極與市場中的利害關係人，共同建構ESG生態系，透過「以大帶小」的資源整合策略，協助各產業積極因應「淨零減碳」，將持續推動「數位/永續」雙軸轉型，厚實國際競爭力。
田建中解釋，碳權分為「減緩類」、「移除類」，其中，太陽能、風力發電屬於「減緩類」，亦為碳交所去年底上架的首批碳權類型，而自然碳匯等「移除類」預計第二波上架，並經過嚴格篩選，從30多項商品中僅挑選出二種，因此買方對於品質相當滿意。
碳交所去年底第一批國際碳權交易，共有27家代表性企業共襄盛舉，首日成交88,520噸碳權，市場關切新一波國際碳權交易進度。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言