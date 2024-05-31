國際碳權新品下月上架

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣碳權交易所總經理田建中昨（30）日指出，截至目前買方開戶數已超過100戶，第二批國際碳權商品預計6月中旬過後陸續上架，以藍碳、綠碳等自然碳匯為主，買方則為蘋果供應鏈的科技廠商。

針對國內碳權交易平台進度，田建中透露，目前正與環境部緊鑼密鼓討論中，對於民間出身的新任環境部長彭啟明相當期待，希望在第3季或9月底前能順利上路，不用再延至第4季。

臺灣證券交易所、碳交所攜手政治大學商學院金融科技研究中心，昨日共同舉辦「邁向臺灣淨零減碳永續金融新紀元論壇」，證交所總經理簡立忠致詞表示，作為資本市場重要平台，證交所配合主管機關推動的「永續發展政策」，積極與市場中的利害關係人，共同建構ESG生態系，透過「以大帶小」的資源整合策略，協助各產業積極因應「淨零減碳」，將持續推動「數位/永續」雙軸轉型，厚實國際競爭力。

田建中解釋，碳權分為「減緩類」、「移除類」，其中，太陽能、風力發電屬於「減緩類」，亦為碳交所去年底上架的首批碳權類型，而自然碳匯等「移除類」預計第二波上架，並經過嚴格篩選，從30多項商品中僅挑選出二種，因此買方對於品質相當滿意。

碳交所去年底第一批國際碳權交易，共有27家代表性企業共襄盛舉，首日成交88,520噸碳權，市場關切新一波國際碳權交易進度。

建中 永續 減碳

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