金融營業稅調降 下半年修法
金融業營業稅降不降？財政部長莊翠雲昨（30）日表示，稅率調降幅度還在跨部會協商，預計下半年提出修法；對於金管會希望已撥入金融準備金的2,100億元續留存保，莊翠雲表態，願意支持金管會建議。
另外，當沖降稅將於今年底到期，莊翠雲表示，依法租稅優惠實施必須有期限，「不可能常態化」；至於金管會已建議當沖降稅再延五年，社會各界意見不一，財政部在蒐集意見後，會再請金管會評估。
立院財委會昨邀請財政部、金管會專題報告，國民黨立委李彥秀關注金融營業稅率議題。
目前金融業銀保本業課徵的5%營業稅中，其中3%撥入國庫，剩餘2%併同其餘金融業營業稅（如非專屬本業收入、再保費收入等）撥入金融業特別準備金；撥入準備金條款將於2024年底落日。
金融業呼籲藉此機會調降營業稅率，不過外界也有聲音，應將過去撥入的準備金回歸國庫。對此莊翠雲表示，年初已收到金管會建議函，財政部支持金融特別準備金2,100億元繼續留在存保備用。
至於金融營業稅將會調降至2％或3％？莊翠雲強調，未來會調整成哪種稅率，財政部跟金管會有充分討論跟溝通，討論內容包括金融業的金融營業稅過往歷史演變、歷次調整原因，以及金融營業稅對於金融業國際競爭力。
至於實際稅率要降至多少，莊翠雲說仍在討論，也還在試算，未來若要調整稅率，將涉及修法，有一定程序，預估下會期送進立院，在年底前一定會有結果。
依規定，金融業營業稅率原是5％，為改善金融機構經營體質，1999年7月時將金融業專屬本業銷售額稅率降為2％；到了2014年7月，配合財政健全方案，將銀行業、保險業經營銀行、保險本業銷售額稅率恢復為5％至今。且依法，金融業繳納稅款在2014年7月1日至2024年12月31日，除銀行業、保險業經營銀保本業銷售額稅率3％部分之稅款撥入國庫，其餘均撥入金融業特別準備金。
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