14家金控淨值大增3,270億 首季成長7.2%

14家金控公布2024年第1季自結淨值合計達4.87兆元，單季大增3,270.6億元或7.2%，已連兩季回升，其中以富邦金（2881）與開發金淨值各季增11.7%、10.6%，增幅分居冠亞軍，國泰金季增9%列第三大，均遠高於同業7%平均數，有助實現潛在股債資本利得、提升金控適足率（CAR）。

金控主管說，14家金控首季淨值大增7%，淨值成長有兩大主因，一、獲利推升淨值成長。首季台美股市大漲、各家實現資本利得增加，台幣貶值也帶動避險成本減少，財管和經紀手續費動能增加，銀行提存減少，使14家金控稅後盈純益1,581億元改寫同期史上新高，單季大增5.3倍。

14家金控淨值走勢概況

二、各金融業金融資產評價（OCI）回升、子壽險業帳列覆蓋法的FVPL的股票投資評價也回升。主因是台美股市大漲抵銷了海外債評價下滑。

其中以富邦金首季淨值回升到8,964億元、季增11.7%居冠，也讓「其他權益」首度翻正到248億元、季跳增1.7倍或597億元，是四家壽險型金控中，首家翻正者；銀行型金控則以玉山金的其他權益缺口，首度翻正到3.12億元。

法人說，這意味著富邦金在OCI與FVPL覆蓋法中的股票、基金投資獲利部位抵銷了債券虧損，有助於今年潛在資本利得增加。

開發金首季淨值攀升到2,906億元、季增10.6%，國泰金淨值是8,608億元、季增9%，增幅分列第二和第三大，權益項下的「其他權益」缺口也較上季縮減了四成。

據14家金控財報，截至第1季底止，包括富邦金、玉山金、元大金、兆豐金、國票金和第一金等六家金控「其他權益」都已轉正，顯示潛在資本利得增加外也可提升資本適足率。

「其他權益」是包括金融資產評價損益、及兌換損益，因今年首季台美股飆漲，讓股票評價利益大幅回升、抵銷了海外債評價損失擴大。依規定，股票部位處份後，可入未分配盈餘，增加配股空間。

據14家金控昨全部公布第1季季報，其中四家壽險型金控（國泰、富邦、新光和開發金）淨值季增10%，遠高於八家銀行型金控；證券與票券型金控淨值各季增5%、4%，壽險型金控表現最佳。

但法人也示警，市場美國聯準會延後降息，已讓近期美國10年期公債維持在4.5%至4.7%高檔、資本市場波動也加劇，也將影響今年金控未實現損益，就目前來看，市場對金融股投資偏好順序是銀行、證券、壽險股。

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