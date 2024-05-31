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台幣大跌 兩天貶值2.73角…匯價將測試32.5元關卡

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美債殖利率居高不下，熱錢抽腿撤出，拖累匯市爆量重挫。新台幣匯率昨天重貶1.43角，收在32.441元，連兩貶並為三周新低；匯銀主管說，外資昨日匯出約12億美元，投信也加碼美債，出口商雖進場拋匯，但力道不敵外資，匯市成交超熱絡、一天爆出24.89億美元的成交巨量。

新台幣匯率連兩日累計貶值2.73角，匯價下跌至32.441元、即將挑戰32.5元關卡。

美元指數昨天上漲0.25%，但主要亞幣走勢分歧，韓元、新台幣成亞幣中的「難兄難弟」，韓元匯率單日貶值1.04%淪「最弱亞幣」，新台幣匯率貶幅0.44%，星元匯率昨天貶值0.22%、相對抗跌，人民幣與日圓匯率更是對美元翻升，人民幣匯率升值0.03%，日圓匯率上漲0.12%。

展望後市，匯銀主管說，美國即將公布的PCE（個人消費支出物價指數）表現十分關鍵，若數據高於預期，恐將導致美元激漲、亞幣身價挫跌，新台幣匯率也可能失守32.5元大關；反之，若數據顯示通膨持續降溫，新台幣等亞幣就有反彈的機會。

匯銀主管分析，熱錢在國內股匯市上演大逃殺，新台幣匯率連兩天重挫、跌至32.441元，主要原因是股市大跌近300點，外資也賣超435億元，且熱錢賣股後未多作停留、腳底抹油立刻落跑，導致市場美元需求大增。

匯銀主管表示，「外資像水一樣流出去，老大（指央行）這時候去擋可說是事倍功半、白白浪費銀彈，所以只是進場調節、緩和新台幣匯率貶值速度，沒有扭轉局勢的意圖。」

新台幣匯率昨天最低跌至32.458元、最多貶1.6角，因出口商月底湧現拋匯潮，加上央行進場調節，貶值金額縮至1.43角。

台幣匯率 新台幣

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