遊戲點數等刷卡消費延後生效機制 金管會1個月定案
為精進打詐，銀行公會27日向金管會提案，擬將單筆達新台幣3000元以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費延後24小時生效，但引起反彈聲音，金管會今天表示，近期將再開會討論機制，1個月內將有結論。
為強化信用卡風險控管，金管會先前請銀行公會討論並彙整金融機構意見，發現實務上大多數信用卡詐騙，均利用可快速移轉、變現性高的商品進行盜刷及交易，其中主要為遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3種類型。
為防堵詐團，銀行公會研擬將單筆達一定金額以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費延後24小時生效，「一定金額」門檻建議設為3000元。但消息一出，引起部分反彈聲音，認為此舉增添民眾不便，引起朝野立委今天在立法院財政委員會關注此事。
金管會主委彭金隆答詢時表示，將再進行討論、檢討此事，衡平打詐、信用卡安全管控，同時也會考慮到正常交易活動。金管會銀行局長莊琇媛則指出，近幾日會再開會，開會後將在1個月內定案。
莊琇媛會後接受媒體聯訪時指出，銀行公會研議遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費若在3000元以下不會延遲生效的機制，對於外界提出的意見，金管會有請銀行公會再討論；這方案初衷為強化防詐機制，將再研議如何調整，以兼顧防詐且不影響一般正常消費。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言