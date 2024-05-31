遊戲點數等刷卡消費延後生效機制 金管會1個月定案

中央社／ 台北30日電

為精進打詐，銀行公會27日向金管會提案，擬將單筆達新台幣3000元以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費延後24小時生效，但引起反彈聲音，金管會今天表示，近期將再開會討論機制，1個月內將有結論。

為強化信用卡風險控管，金管會先前請銀行公會討論並彙整金融機構意見，發現實務上大多數信用卡詐騙，均利用可快速移轉、變現性高的商品進行盜刷及交易，其中主要為遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3種類型。

為防堵詐團，銀行公會研擬將單筆達一定金額以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費延後24小時生效，「一定金額」門檻建議設為3000元。但消息一出，引起部分反彈聲音，認為此舉增添民眾不便，引起朝野立委今天在立法院財政委員會關注此事。

金管會主委彭金隆答詢時表示，將再進行討論、檢討此事，衡平打詐、信用卡安全管控，同時也會考慮到正常交易活動。金管會銀行局長莊琇媛則指出，近幾日會再開會，開會後將在1個月內定案。

莊琇媛會後接受媒體聯訪時指出，銀行公會研議遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費若在3000元以下不會延遲生效的機制，對於外界提出的意見，金管會有請銀行公會再討論；這方案初衷為強化防詐機制，將再研議如何調整，以兼顧防詐且不影響一般正常消費。

消費 禮券 金管會

延伸閱讀

強化金融素養 金管會明年起編金融教育補助經費

街口公司推行「託付寶」遭金管會狠罰300萬 打官司抗罰結果吞敗

金管會盯金融業「永續漂綠」 推指引、11月完成委外研究

日本西瓜卡Suica App因不明原因故障！無法儲值、買票

相關新聞

14家金控淨值大增3,270億 首季成長7.2%

14家金控公布2024年第1季自結淨值合計達4.87兆元，單季大增3,270.6億元或7.2%，已連兩季回升，其中以富邦...

金融營業稅調降 下半年修法

金融業營業稅降不降？財政部長莊翠雲昨（30）日表示，稅率調降幅度還在跨部會協商，預計下半年提出修法；對於金管會希望已撥入...

新壽手握180億特別準備金

新光金昨（30）日召開第1季法說會，由總經理陳恩光主持。第1季合併稅後純益31.1億元，每股純益（EPS）0.2元，成功...

國際碳權新品下月上架

臺灣碳權交易所總經理田建中昨（30）日指出，截至目前買方開戶數已超過100戶，第二批國際碳權商品預計6月中旬過後陸續上架...

南山、凱基壽都要發債

壽險業發債加快腳步，南山人壽昨（30）日宣布，將於新加坡成立特殊目的公司（SPV），發行具資本性質美元債券。另外開發金旗...

新光金合併議題 彭金隆：不評論，和增資不會混為一談

為解決經營困境，新光金與台新金重啟合併評估，對於新光金現在是否為適合談合併時機，金管會主委彭金隆今天表示，不評論個案，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。