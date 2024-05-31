遊戲點數等刷卡消費延後生效機制 金管會1個月定案

為精進打詐，銀行公會27日向金管會提案，擬將單筆達新台幣3000元以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券刷卡消費延後24小時生效，但引起反彈聲音，金管會今天表示，近期將再開會討論機制，1個月內將有結論。

為強化信用卡風險控管，金管會先前請銀行公會討論並彙整金融機構意見，發現實務上大多數信用卡詐騙，均利用可快速移轉、變現性高的商品進行盜刷及交易，其中主要為遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3種類型。

為防堵詐團，銀行公會研擬將單筆達一定金額以上的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費延後24小時生效，「一定金額」門檻建議設為3000元。但消息一出，引起部分反彈聲音，認為此舉增添民眾不便，引起朝野立委今天在立法院財政委員會關注此事。

金管會主委彭金隆答詢時表示，將再進行討論、檢討此事，衡平打詐、信用卡安全管控，同時也會考慮到正常交易活動。金管會銀行局長莊琇媛則指出，近幾日會再開會，開會後將在1個月內定案。

莊琇媛會後接受媒體聯訪時指出，銀行公會研議遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3類刷卡消費若在3000元以下不會延遲生效的機制，對於外界提出的意見，金管會有請銀行公會再討論；這方案初衷為強化防詐機制，將再研議如何調整，以兼顧防詐且不影響一般正常消費。

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