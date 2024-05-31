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談新光金金併 彭金隆：合併與增資不能混為一談

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。 記者陳正興／攝影
金管會主委彭金隆。 記者陳正興／攝影

新光金（2888）近期合併傳聞不斷，金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財委會表態，一、新壽的資金缺口並不會因合併而消失，二、併購新光金的新買家仍需依法承擔子公司增資義務和責任，三、合併與增資不能混為一談。換言之，彭金隆認為，合併無法立刻改善新壽體質。

市場傳出中信金準備「搶親」新光金，昨在財委會上引發朝野立委關注。彭金隆說，金管會密切關注市場所有合併案，對金融業合併案是尊重市場機制，但對傳聞案例則無法評論。不過，對金融業壯大規模打世界盃，他表示這是「可以想像的目標」。

彭金隆談新光金合併案
彭金隆談新光金合併案

金控整併牽涉包括市場競爭和安定，也牽涉公平會，是市場結合的議題，整併的層面是很複雜。

過去金控間整併（金金併）已有成功案例，依「金控法」第18條，本來就有一個金控整併條文，當初制度設計就有考慮到，任何金融業本來就有入場、退場規定，金管會尊重市場機制。

未來是否要支持鼓勵合併案？彭金隆意有所指地說「這要看個案」，才能評論，至於何種個案是屬「鼓勵」標的？他回應說「金控法」第1條寫得很清楚。

依「金控法」第1條是敘明金控成立目的，為發揮金融機構綜合經營效益、強化金融業跨業的合併監理、促進金融市場健全發展並維護公共利益。

金管會官員坦言，金管會是制定規則鼓勵合併，但多數合併案都是為了促進經營效率、而非解決資本不足的問題，且需要堅持一個最大的原則是，合併不能拖垮另一家金融機構。

彭金隆昨赴財委會對「永續金融」做專案報告，正逢傳出中信金「搶親」新光金，立委李坤城和李彥秀均詢問，是否可透過合併去改善新壽財務狀況？

彭金隆坦言，合併是一個「物理」反應，兩個東西相加還是兩個東西，資金缺口不會因為合併而消失，「合併無法立刻改善新壽狀況」，其次，新買家也需依「金控法」負起承擔子公司增資的責任。

李彥秀進一步問，新壽和三商人壽送出財務改善計畫，卻無法達到資本適足率（RBC）200%法定標準，金管會有何做法？

彭金隆說，目前所有步驟都根據保險法中，對資本不足分級管理的步驟來做，不預期未來結果如何，依照這樣的階段，過去已經有非常明確步驟來做這件事。

保險局長施瓊華說，已分別在5月16日、24日各收到三商美邦和新壽的財務改善報告，但收到後還要細部評估可行性，有些細節還要跟公司溝通，尤其是提方案需要討論事項，看是否能達到RBC 200%法定標準。

新光金 新壽 金管會

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