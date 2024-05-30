開發金有意併購進入最後評估？三商壽：並無此事
今年金融市場併購消息湧動，有媒體報導，開發金對三商美邦人壽併購評估進行至最後階段，三商壽發言體系澄清「沒有這件事」，今天並發布重大訊息澄清，以穩定業務員信心。
有媒體報導，開發金對三商壽併購評估已進行至最後階段，一旦成局，資產規模將一舉晉升上市金控業第4，僅次於國泰金、富邦金及中信金。三商壽發言體系強調「沒有這件事」，今天並發布重訊澄清並無此事，對市場臆測傳聞不予評論。
三商壽資本適足率（RBC）及淨值比連4期未達標，董事會已通過現金增資、私募發行有價證券、發行次債等作為強化資本，並向金管會提交財務業務改善計畫，目前金管會正檢視評估中。
三商壽28日也在法說會說明，引進策略投資人規劃還在努力中，若有任何具體進展，將報至董事會後對外公告。
受惠新台幣兌美元走貶、首季維持較低避險比率加上逢國內外股市上漲實現資本利得，三商壽今年首季稅後淨利達新台幣30.6億元，相較2023年同期轉虧為盈，年增達59.8億元，每股盈餘（EPS）0.6元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言