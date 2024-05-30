開發金有意併購進入最後評估？三商壽：並無此事

今年金融市場併購消息湧動，有媒體報導，開發金對三商美邦人壽併購評估進行至最後階段，三商壽發言體系澄清「沒有這件事」，今天並發布重大訊息澄清，以穩定業務員信心。

有媒體報導，開發金對三商壽併購評估已進行至最後階段，一旦成局，資產規模將一舉晉升上市金控業第4，僅次於國泰金、富邦金及中信金。三商壽發言體系強調「沒有這件事」，今天並發布重訊澄清並無此事，對市場臆測傳聞不予評論。

三商壽資本適足率（RBC）及淨值比連4期未達標，董事會已通過現金增資、私募發行有價證券、發行次債等作為強化資本，並向金管會提交財務業務改善計畫，目前金管會正檢視評估中。

三商壽28日也在法說會說明，引進策略投資人規劃還在努力中，若有任何具體進展，將報至董事會後對外公告。

受惠新台幣兌美元走貶、首季維持較低避險比率加上逢國內外股市上漲實現資本利得，三商壽今年首季稅後淨利達新台幣30.6億元，相較2023年同期轉虧為盈，年增達59.8億元，每股盈餘（EPS）0.6元。

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