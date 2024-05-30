南山人壽充實資本...宣布設立100%持股子公司 以特定目的國外籌資事業

南山人壽30日指出，為充實資本以順利接軌國際ICS制度、且遵照主管機關法令開放腳步，董事會決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，額定資本額為2,000萬美元，設立後將以發行具資本性質美元債券，並以所取得的資金進行投資運用為目的。

南山人壽為國泰人壽後，第二家宣布擬設立100%持股的特定目的國外籌資事業（SPV）；搶得頭香的國泰人壽已於5月15日董事會通過，擬透過國外SPV發行次債300億元，不過此案仍須待主管機關核准通過。

南山人壽表示，考量初次發行主要銷售對象為亞洲投資人，加上地點具便利性，所以選擇於亞洲金融中心新加坡設立特定目的國外籌資事業（SPV）。此案後續將向台灣主管機關提出申請設立，並待主管機關核准後進行後續相關作業。

新光人壽日前表示，將考慮設SPV到發行海外債籌資；據了解，新壽在法規公布前就一直在研究商品設計，也希望可以到海外發債；不過，目前國外市場狀況不太理想，利率還維持在高檔，預料新壽今年應還不會去海外設立SPV，但新壽會依照法規行動，最快明年就會推動。

中信金（2891）總經理陳佳文在3月法說會上表示，中信金旗下的台灣人壽目前RBC仍足夠，因此短期暫不考慮，未來若有提升RBC的需要，才會考慮設置SPV公司進行海外發債。

金管會開放壽險業可在海外成立SPV發行海外債籌資、可計入資本，但SPV資本額及發債金額都要計入國外投資的45％限額內。

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