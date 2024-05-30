壽險業高層人事異動！ 台新人壽總經理邢益華請辭

壽險業高層人事異動！台新金控（2887）30日晚間公告旗下子公司台新人壽總經理邢益華請辭，董事會通過由董事長蔡康兼任總經理職務，於其資格送主管機關核准前，總經理職務由蔡康暫代。

新加坡籍具有豐富國際保險資歷的邢益華，是精算背景出身，於保險與再保險領域有超過25年的經驗，過去曾任德國慕尼黑再保公司台北代表處執行長、法商SCOR再保險公司新加坡總經理、保德信國際人壽策略長，並於2021年接任台新人壽總經理。

據了解，邢益華請辭是因「個人職涯規劃」。目前總經理職務由董事長蔡康暫代。

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