亞幣走勢分歧 韓元、新台幣成「難兄難弟」貶最凶
美債殖利率上漲，帶動美元指數走揚，中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.25%，但主要亞幣走勢分歧，身為主要貿易對手國的韓元、新台幣成亞幣中的「難兄難弟」，韓元匯率單日貶值1.04%淪「最弱亞幣」，新台幣匯率貶幅0.44%，表現較星元、人民幣與日圓匯率疲弱。
相較於韓元與新台幣，星元匯率貶值0.22%、相對抗跌，人民幣與日圓匯率更是對美元翻升，人民幣匯率升值0.03%，日圓匯率上漲0.12%。
匯銀主管分析，儘管美元指數上漲，令多數亞幣身價挫跌，但台灣還有股市大跌、外資大舉賣股落跑因素，導致新台幣匯率比星元、人民幣與日圓匯率更為弱勢，且若不是適逢月底，為出口商傳統拋匯旺季，新台幣匯率可能早已失守32.5元關卡。
此外，雖然出口商也同步拋匯轉現金、央行也蜻蜓點水似進場調節，但力道遠遠不敵由外資與投信業組成的美元買盤，促使新台幣匯率終場重貶逾1角。
央行資料指出，今年以來，美元指數累計大漲3.61%，主要亞幣全數對美元貶值，其中，日圓匯率仍是貶值冠軍、今年以來累計重挫9.91%。
身為貿易競爭對手國的韓元與新台幣匯率貶幅位於伯仲之間，分別為6.63%與5.26%。星元與人民幣今年以來累計貶值2.46%與2.13%。
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