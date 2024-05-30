新台幣匯率連兩日重貶2.73角 32.5元關卡會失守嗎？匯銀主管這麼說

美債殖利率居高不下，熱錢抽腿撤出，拖累匯市爆量重挫。新台幣匯率今天重貶1.43角，收在32.441元，連兩貶並為三周新低；匯銀主管說，外資今日匯出約12億美元，投信也加碼美債，出口商雖進場拋匯，但力道不敵外資，匯市成交超熱絡、一天爆出24.89億美元的成交巨量。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩日累計貶值2.73角，匯價下跌至32.441元、即將挑戰32.5元關卡。

展望後市，匯銀主管說，美國即將公布的PCE（個人消費支出物價指數）表現十分關鍵，若數據高於預期，恐將導致美元激漲、亞幣身價挫跌，新台幣匯率也可能失守32.5元大關；反之，若數據顯示通膨持續降溫，新台幣等亞幣就有反彈的機會。

匯銀主管分析，熱錢在國內股匯市上演大逃殺，新台幣匯率連兩天重挫、跌至32.441元，主要原因是股市大跌近300點，外資也賣超逾430億元，且熱錢賣股後未多作停留、腳底抹油立刻落跑，導致市場美元需求大增。

匯銀主管表示，「外資像水一樣流出去，老大（指央行）這時候去擋可說是事倍功半、白白浪費銀彈，所以只是進場調節、緩和新台幣匯率貶值速度，沒有扭轉局勢的意圖。」

匯銀主管還說，國內股匯市連日重挫，主要是美國公債殖利率上漲，且市場投資人對聯準會降息時程與幅度產生憂慮，美股前一日收黑，台股也跟著溜滑梯。

央行資料指出，新台幣匯率今天最低跌至32.458元、最多貶值1.6角，因出口商月底湧現拋匯潮，加上央行頻頻進場調節，新台幣貶值金額縮至1.43角後報收。

大型國銀交易員指出，近期新台幣匯率與股市走勢高度相關，隨著國內出口回溫、經濟基本面穩健，加上AI題材熱潮不退，台股前景維持樂觀，預估新台幣匯率「貶不到哪裡去」，短期內將位於32.2~32.5元區間波動。

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