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國泰世華CUBE卡用餐聰明獲回饋 內用、外送筆筆享3%回饋無上限

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為滿足國人美食餐飲需求，國泰世華CUBE卡「樂饗購」權益，涵蓋國內餐飲、外送平台，提供3%小樹點(信用卡)回饋無上限。圖／國泰世華銀行提供
為滿足國人美食餐飲需求，國泰世華CUBE卡「樂饗購」權益，涵蓋國內餐飲、外送平台，提供3%小樹點(信用卡)回饋無上限。圖／國泰世華銀行提供

台灣人超愛美食，根據國際住房網站調查，國人對「吃」的追求高居亞太地區之冠 ，另依據經濟部統計，2024年第1季台灣餐飲業營業額2,759億元，創歷年單季新高紀錄。為滿足國人美食餐飲需求，國泰世華CUBE卡「樂饗購」權益，涵蓋國內餐飲、外送平台，提供3%小樹點（信用卡）回饋無上限，讓喜愛美食或迎接畢業季、暑假聚餐需求的卡友，持CUBE卡到餐廳用餐就能聰明獲回饋。

國泰世華觀察2024年前四個月，卡友最常消費的前三大類別為百貨、旅遊及餐飲，其中餐飲消費頻次持續增加，帶動消費金額及刷卡筆數穩定成長，較2023年同期成長3成。若進一步觀察CUBE卡友消費偏好，卡友於「樂饗購」權益的消費金額為四大權益（樂饗購、玩數位、趣旅行、集精選）當中最高的。另外，回顧去年7月至9月，卡友於國內餐飲（含外送平台）的消費金額，較前一個季度成長超過20%，顯示卡友在暑假期間，於餐飲上的消費力道亦會跟著提升。

CUBE卡「樂饗購」權益，除了國內餐飲、指定外送平台享有回饋外，至國內百貨、藥妝店消費，筆筆均享3%小樹點（信用卡）回饋無上限，讓卡友不論是重要節日想至「國內高級餐廳」用餐、宅在家點「外送」享受美食、甚至是發薪日到「國內百貨」購物犒賞自己、逛「國內藥妝」買化妝品、保養品，都可透過一張CUBE卡滿足需求。

國泰世華CUBE卡刷卡權益方案涵蓋各類消費場域及族群，滿足民眾消費所需。2024下半年CUBE卡亦會推出各式情境快閃行銷活動，依據市場動態及客戶需求，調整權益方案內容，並擴增新權益方案，持續以「一卡抵多卡」的「1+N」權益模式，滿足卡友全方位的購物體驗。

信用卡 國泰世華 消費 餐飲業

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