碳交所：自然碳匯將於6月上架碳權交易 供台灣企業購買
台灣碳權交易所總經理田建中今天表示，第2批國際碳權將在6月上架，碳權類型為符合蘋果供應鏈要求的自然碳匯（carbonsink），提供給台灣企業購買，更符合國際客戶要求；他也透露，國內自願減量額度交易部分，有望年底前上線。
田建中今天出席由政治大學金融科技研究中心、證交所與碳交所主辦「邁向台灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，並參與圓桌對談。
田建中表示，6月即將上架的第2批國際碳權，將以碳移除（carbon removal）自然碳匯為主；隨著減碳意識提升，出口導向的台廠受國際供應鏈影響甚巨，像是蘋果供應鏈要求的碳移除，讓上下游廠商都必須跟上進度，以免流失訂單。
田建中補充介紹，去年首批引進的國際碳權專案，屬於減緩類的碳權，類型包括風力發電、太陽能發電、沼氣發電以及潔淨水源，但大氣中已存在的溫室氣體，需仰賴碳移除類的商品。
其中，碳移除包含技術除碳（technologicalremoval，如碳捕捉技術）與自然碳匯。田建中說明，目前技術除碳成本仍高，因此自然碳匯仍是現行解方。
至於國內自願減量額度交易，田建中透露，有望在今年年底前上線，讓年排碳量2.5萬噸以下的企業，向環境部申請後核發成為碳權賣方，賣給有需求的企業抵減，形成國內減碳正向循環。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言