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碳交所：自然碳匯將於6月上架碳權交易 供台灣企業購買

中央社／ 台北30日電
台灣碳權交易所總經理田建中表示，第2批國際碳權將在6月上架，碳權類型為符合蘋果供應鏈要求的自然碳匯，提供給台灣企業購買，更符合國際客戶要求。記者曾原信／攝影
台灣碳權交易所總經理田建中表示，第2批國際碳權將在6月上架，碳權類型為符合蘋果供應鏈要求的自然碳匯，提供給台灣企業購買，更符合國際客戶要求。記者曾原信／攝影

台灣碳權交易所總經理田建中今天表示，第2批國際碳權將在6月上架，碳權類型為符合蘋果供應鏈要求的自然碳匯（carbonsink），提供給台灣企業購買，更符合國際客戶要求；他也透露，國內自願減量額度交易部分，有望年底前上線。

田建中今天出席由政治大學金融科技研究中心、證交所與碳交所主辦「邁向台灣淨零減碳與永續金融新紀元論壇」，並參與圓桌對談。

田建中表示，6月即將上架的第2批國際碳權，將以碳移除（carbon removal）自然碳匯為主；隨著減碳意識提升，出口導向的台廠受國際供應鏈影響甚巨，像是蘋果供應鏈要求的碳移除，讓上下游廠商都必須跟上進度，以免流失訂單。

田建中補充介紹，去年首批引進的國際碳權專案，屬於減緩類的碳權，類型包括風力發電、太陽能發電、沼氣發電以及潔淨水源，但大氣中已存在的溫室氣體，需仰賴碳移除類的商品。

其中，碳移除包含技術除碳（technologicalremoval，如碳捕捉技術）與自然碳匯。田建中說明，目前技術除碳成本仍高，因此自然碳匯仍是現行解方。

至於國內自願減量額度交易，田建中透露，有望在今年年底前上線，讓年排碳量2.5萬噸以下的企業，向環境部申請後核發成為碳權賣方，賣給有需求的企業抵減，形成國內減碳正向循環。

減碳 碳權交易所 蘋果供應鏈

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