金管會盯金融業「永續漂綠」 推指引、11月完成委外研究

淨零排放成為金融機構近年重中之重，惟金管會盯上金融機構「漂綠」行為，第一步在今（30）日推出五大防「漂綠」參考指引，督促金融機構自律，初期行政指導原則，但等待金管會今年11月完成委外「漂綠」研究後，不排除朝轉向自律規範、甚至法律規範方向前進，屆時金融機構就必須遵循。

金管會指出，委外「漂綠」研究規範將參考主要國家、包括歐洲、英國、日本、新加坡、美國、加拿大等相關監理機構，對防範當地金融機構漂綠行為相關規範與管控措施，預計11月完成研究。

官員指出，屆時將參考國外監理機關「漂綠」案件處理方式，例如投融資沒有落實綠色聲明、金融商品標示誤導投資人等等等監理原則，再衡量金融業界適應首波「防漂綠參考指引」適應狀況，經過一定觀察期後，不排除進一步升級成自律規範、甚至未來走向法律規範，屆時金融機構就必須遵循。

至於目前，官員指出，今日金管會先推出「金融機構防漂綠參考指引」，提醒金融業注意避免可能涉及的「漂綠」行為，希望金融機構可以先熟悉相關內容，先做到自我檢視，以防患於未然。

根據金管會指引所稱「漂綠」，指金融機構在永續相關的聲明、行動或陳述中，提供無法讓人清楚理解或過於誇大的訊息，或僅選擇性揭露正面影響或缺乏證據支持其永續特徵的訊息，進而誤導金融消費者、投資人或其他市場參與者的判斷。

五大防「漂綠」指引，針對金融機構對外作出「永續」或「綠色」相關聲明，包含文宣、廣告或任何形式的聲明，必須注意聲明的正確性、完整性、可比較性以及符合五大原則。

第一，真實正確有公開可驗證的證據支持，以及定期審視與更新；第二，直接容易理解並確保視覺元素一致；第三，完整不遺漏隱藏重要訊息，不宜僅有象徵性揭露或選擇性揭露，且若聲明只在某些條件下適用，宜清楚說明限制，且不宜僅以碳抵換方式，宣稱具有永續特徵。

第四，如果商品以及服務只是符合最低法令標準，就不宜讓人誤解永續特徵優於同業，同時適時監控行銷活動，避免出現與實際不符合的情形。

第五，確保永續金融商品資訊揭露以及投資決策過程，符合永續規範，假設只要特定時間段具有永續特徵應該清楚說明；另外，使用外部永續發展數據、分析以及評級，要先盡職調查，也就是要了解該數據分析的方法論，而並非類似併購案的盡職調查。

金管會官員透露，上周與金融業者開完相關會議後結論，業者最在意漂綠參考指引是否列為未來的金融檢查缺失，金管會回應，目前指引屬於行政指導，不會列為缺失。

但官員也督促金融機構，相關行銷廣告等內容，仍有其他法令規範應遵循，例如金融消費者保護法第八條規範金融業刊登播放廣告相關遵守原則，等同相關廣告促銷必須遵循法規。

金管會參考英國金融行為監理總署（FCA）的作法，在該指引中提供10個非真實例示供金融機構參考，協助金融機構避免落入漂綠的疑慮。

最後，金管會提醒金融機構，在提供金融商品及服務並做出「永續」或「綠色」的相關聲明前，宜依內部權責劃分規定，經內部覆核或外部第三方機構進行驗證，並持續監督是否符合相關聲明，也宜透過內部控制或風險管理機制，定期檢視自身「永續」或「綠色」聲明的內容與實際情形是否相符，將ESG納入營運及風險管理的決策流程，並配置充分人力及給予人員必要的訓練。

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