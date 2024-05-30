集保e手掌握App用戶突破500萬 新開戶申請逾9成
台灣集中保管結算所今天表示，目前投資人新開證券戶時選擇申請「集保e手掌握」App的占比逾9成，推升App用戶數突破500萬。
集保發布新聞稿指出，集保e手掌握App提供投資人一站式的證券、基金、銀行存款及股利配發、ETF收益分配等股東權益整合查詢服務。
集保結算所總經理陳德鄉表示，集保e手掌握提供多元化資產整合查詢服務，投資人可查詢名下證券的庫存市值及交易明細，還有在投信及基金銷售機構申購的境內外基金資產訊息，也可查看於16家金融機構的存款餘額及交易明細。
陳德鄉指出，去年6月App新增股務事務電子通知（eNotice）的串接申請、查詢及推播功能，投資人除可透過電子郵件接收電子化股利通知書外，也可於App查詢股利發放金額或股數，今年3月電子通知範圍，更擴展至ETF收益分配。
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