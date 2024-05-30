行庫改選換新血？ 財長：資歷經驗與年輕活力都重要

今年兆豐金、第一金與台企銀適逢改選，立委關切現任經營高層表現，有無可能留任。財政部長莊翠雲回應，現任者表現得相當不錯，她認為公股行庫應由豐富資歷、經驗者帶領，同時也要引進專業與活力新血，兩者不可偏廢。

莊翠雲今天率公股行庫董事長、總經理赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委羅明才質詢時關切，今年有3家公股行庫要進行董事改選，財政部是否會派新血出任董事長、總經理，或是現任首長續留。

莊翠雲表示，她認為必須要有相當資歷、經驗者帶領公股行庫營運，同時，財政部對新血也很重視，希望吸引有專業、活力的年輕人進入公股金融事業機構，「兩方面都不可偏廢，都非常重要」。

羅明才追問「兆豐（高層）表現得好不好」、「表現得好你需要把他換掉嗎」；莊翠雲說，表現得不錯，財政部依規定已先提出董事提名名單，現任兆豐金董事長雷仲達在列。

羅明才持續追問莊翠雲，第一金、台企銀高層表現如何；莊翠雲回應，第一金董事長邱月琴、台企銀董事長劉佩真也都做得相當好，均具備豐富經驗。

兆豐金、第一金、台企銀3家業者均將在6月21日召開股東會，根據財政部提出的董事提名名單，現任董事長、總經理全數入列；至於520新政府上任後是否牽動行庫高層人事異動，股東會後將是觀察重點。

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