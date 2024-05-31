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引入中信…有三條路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台新金與新光金合併生變？新光金大股東吳東進傳找上中信金併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高台新金吃新光金的難度。一家金控高層分析，吳東進派想引入中信金，有三條路，其中金管會主委彭金隆態度是關鍵。

第一條路，得先通過新光金董事會。依新光金董事會是由吳東亮派主導來看，第一條路可能就寸步難行。

第二條路，買家可啟動「敵意併購」。依金管會四大敵意併購條件，中信金應符合可啟動敵意併購者。但首次投資需採公開收購，且在未經金管會核准投資前，也不能提早布局，關係人不能再主動增加持股，經核准後，關係人不能是應賣人。

金融業高層也說，這種非合意、又要分多次併購的案子，很容易一不小心就變成第二個「彰銀台新案」，金管會不可不慎。

第三條路，吳東進若願意將14%新光金持股出售給買家，就可能走富邦金併購日盛金模式，當時富邦金先吃下日本新生銀三成持股，拿到董事會主導權後，再收購異議股東─建高股權。

若吳東進派要走第三條路，真得要讓中信金吃下新光金，中信金就得通過金管會的考驗，包括如何解決新壽財務問題、未來增資能力與承諾，中信金恐面臨增資壓力，想吃下新光金也有諸多挑戰。

中信金 併購 新光金

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