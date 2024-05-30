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4月台股基金規模小增 台股基金五巨頭僅兩家規模月成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股4月劇烈震盪，吸引投資人由賣轉買，但因加權指數盤整，造成台股基金規模僅小增0.69%至5,174億元；根據投信投顧公會統計，台股基金規模前五大基金公司，4月規模成長狀況出現分化，其中有3家台股基金規模萎縮，但有2家仍保持成長，帶動台股基金規模排名洗牌，統一投信躍居亞軍。

根據投信投顧公會數據，統一投信4月台股基金規模逆勢增1.3%至673.81億元，主要來自15.29億元的資金淨流入，以統一全天候及統一奔騰基金最受青睞，4月淨申購分別達6.77億元及4.22億元。

若再延伸至近一年來看，近一年台股強勢上漲，但投資人獲利了結，全市場台股基金近一年資金淨流出644.53億元，但在多頭行情推動下，全市場台股基金規模仍成長30.29%；台股基金五巨頭中，有3家近一年規模成長率優於全市場，以統一投信增幅71.7%最高。

統一投信台股團隊表示，近期加權指數創高後進入高檔震盪，因先前漲幅大，波動也會較為劇烈，但個股仍有表現機會，尤其是中小型股，目前櫃買指數也持續創下新高。產業則以AI族群最具表現機會，AI題材持續發燒，多位國際半導體大廠領導人來台，將輪番在6月台北國際電腦展發表演說，加上預計有多項AI新應用出台，吸引市場高度關注與期待，為相關類股帶來利多。

台股基金規模前五大基金公司（統計至4月）依序是安聯投信、統一投信、元大投信、野村投信、國泰投信；4月規模成長的公司為統一投信及國泰投信。

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