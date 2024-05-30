6月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌298.02點，收21364.48點。6月電子期收1129.05點，下跌21.65點，正價差2.03點；6月金融期收1910點，下跌14.8點，正價差4.33點。
6月電子期以1129.05點作收，下跌21.65點，成交1065口。7月電子期以1124.25點作收，下跌20.55點，成交17口。
電子現貨以1127.02點作收，下跌20.12點；6月電子期貨與現貨相較，正價差2.03點。
6月金融期以1910點作收，下跌14.80點，成交832口。7月金融期以1908點作收，下跌9.60點，成交4口。
金融現貨以1905.67點作收，下跌13.52點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.33點。實際收盤價以期交所公告為準。
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