6月台股期指跌339點
台北股市今天終場跌298.02點，收21364.48點。6月台指期以21391點作收，下跌339點，與現貨相較，正價差26.52點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21730點、7月期貨21600點。
台股今天終場跌298.02點，收21364.48點，成交金額新台幣4176.14億元。
6月台指期貨以21391點作收，跌339點，成交9萬9967口；7月期貨以21268點作收，跌332點，成交855口。實際收盤價格以期交所公告為準。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
▪ 北市店面單價王每坪400萬 商仲：買家看好都更效益
▪ 小資族要租屋還是要買房？ 專家傳授原則
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言