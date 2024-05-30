亞泰股東會／通過配息4.2元 持續開創新成長動能

影像感測模組大廠亞泰影像（4974） 30日舉行股東常會，會中承認2023年營業報告書及財務報表，並通過配發股息4.2元。

亞泰去年合併營收35.39億元，稅後淨利4.09億元，每股純益5.64元，獲利達歷史第三高，會通並通過派發每股4.2元現金股利，股息殖利率約5.8%；今年第1季合併營收約8.55億元，稅後淨利約1.15億元，每股純益1.58元，累計今年前四月合併營收11.79億元，年減1.95%。

展望今年，公司表示，全球經濟雖面臨諸多不確定性，惟客戶庫存逐步去化，同時也收到客戶急單需求；此外，公司積極拓展產品多角化策略，擴大產品多領域應用，包括與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等，持續開創新的成長動能，期望展現效益。

商品推薦