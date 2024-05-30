渣打銀總經理異動 邢保利將在8月接棒
渣打銀總經理異動。30日渣打銀公告，因業務需要，新任在台總經理由邢保利（Hia Poh Lee）接棒，生效日預計為8月1日。
公告顯示，邢保利的新職生效日期，仍需等待主管機關金管會核准。
新任總經理邢保利在去年4月3日出任渣打銀消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人，擁有澳洲墨爾本大學商務學士學位，銀行業資歷超過20年，並在三個不同市場擔任過重要管理職務，其中包括在中國大陸十一個 城市推動業務，協助馬來西亞分行業務服務轉型，以及在新加坡負責富裕客群的拓展。在他的帶領下，新加坡的業務拓展同樣呈現跳躍式的成長，並在2022年寫下營業收入的全新紀錄。
渣打銀目前總經理為韓德聖（Ian Charles Anderson），於2021年上任，出任渣打在台總經理逾三年時間。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
▪ 北市店面單價王每坪400萬 商仲：買家看好都更效益
▪ 小資族要租屋還是要買房？ 專家傳授原則
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言