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渣打銀總經理異動 邢保利將在8月接棒

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
渣打銀總經理異動。30日渣打銀公告，因業務需要，新任在台總經理由邢保利（Hia Poh Lee）接棒，生效日預計為8月1日。圖／業者提供。
渣打銀總經理異動。30日渣打銀公告，因業務需要，新任在台總經理由邢保利（Hia Poh Lee）接棒，生效日預計為8月1日。圖／業者提供。

渣打銀總經理異動。30日渣打銀公告，因業務需要，新任在台總經理由邢保利（Hia Poh Lee）接棒，生效日預計為8月1日。

公告顯示，邢保利的新職生效日期，仍需等待主管機關金管會核准。

新任總經理邢保利在去年4月3日出任渣打銀消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人，擁有澳洲墨爾本大學商務學士學位，銀行業資歷超過20年，並在三個不同市場擔任過重要管理職務，其中包括在中國大陸十一個 城市推動業務，協助馬來西亞分行業務服務轉型，以及在新加坡負責富裕客群的拓展。在他的帶領下，新加坡的業務拓展同樣呈現跳躍式的成長，並在2022年寫下營業收入的全新紀錄。

渣打銀目前總經理為韓德聖（Ian Charles Anderson），於2021年上任，出任渣打在台總經理逾三年時間。

新加坡 渣打

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