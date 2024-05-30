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租賃公司向公股銀貸款須簽承諾書？財長澄清無此要求

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、財長莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。林勁傑／攝影
立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、財長莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。林勁傑／攝影

立委林德福今早詢及租賃公司若向公股行庫新增借款必須簽下承諾書，保證資金不用在先買後付業務；若違反承諾銀行就要提前收回貸款等。對此，財政部長莊翠雲澄清，公股銀並沒有做這樣的事情，財政部也未如此要求，她強調貸後管理本來就在做，會對租賃業貸放持續關注，財部於例行研討會提醒公股銀注意租賃業特性。

立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。

另有委員關切土地銀行是三大租賃公司最大聯貸銀行，土銀董事長謝娟娟回應，貸放給融資公司大部分用於太陽能及綠色電廠設置所需資金，至於貸後管理，三大租賃公司高層親自到銀行說明內部管理，並保證租賃業有共識會遵守公會訂立的規範。

此外，台北天空塔遭爆掏空且間接持有的海外公司將股權全出售，兆豐銀董事長雷仲達表示，去年5月就停止撥款，該大樓一直在蓋，但股東間有紛爭以及中資等問題。

公股行庫 董事長 財政部

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