聽新聞
test
0:00 / 0:00
租賃公司向公股銀貸款須簽承諾書？財長澄清無此要求
立委林德福今早詢及租賃公司若向公股行庫新增借款必須簽下承諾書，保證資金不用在先買後付業務；若違反承諾銀行就要提前收回貸款等。對此，財政部長莊翠雲澄清，公股銀並沒有做這樣的事情，財政部也未如此要求，她強調貸後管理本來就在做，會對租賃業貸放持續關注，財部於例行研討會提醒公股銀注意租賃業特性。
立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。
另有委員關切土地銀行是三大租賃公司最大聯貸銀行，土銀董事長謝娟娟回應，貸放給融資公司大部分用於太陽能及綠色電廠設置所需資金，至於貸後管理，三大租賃公司高層親自到銀行說明內部管理，並保證租賃業有共識會遵守公會訂立的規範。
此外，台北天空塔遭爆掏空且間接持有的海外公司將股權全出售，兆豐銀董事長雷仲達表示，去年5月就停止撥款，該大樓一直在蓋，但股東間有紛爭以及中資等問題。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
▪ 北市店面單價王每坪400萬 商仲：買家看好都更效益
▪ 小資族要租屋還是要買房？ 專家傳授原則
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言