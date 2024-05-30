金融營業稅調降 財長：下會期提出修法、年底定案

金融業營業稅5％將於今年底落日。財政部長莊翠雲30日表示，稅率調降幅度仍在跨部會磋商中，但也明確表態願意支持金管會提案；如果未來有共識要調整稅率，最快要7月中才會提案，推估要在立法院下個會期才會提出。

立院財委會30日邀請財政部、金管會針對「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。

國民黨立委李彥秀質詢時也提及金融營業稅率調降議題。莊翠雲表示，金融營業稅討論面向包含過往歷史演變、歷次調整，也要考量到台灣金融業在國際間的競爭力等。

莊翠雲指出，目前稅率調降幅度尚在討論，進行相關試算，因為這部分涉及法律修正，就必須要完成法律程序，若要調整稅率，預估應會在立法院下個會期提出，也就是年底之前會有定案。針對金管會有關金融業特別準備金的意見，她也表態「我們基本上是支持的」。

另外，對於當沖降稅是否常態化，莊翠雲表示，租稅優惠的實施必須要有時限，「不可能常態化」；至於金管會建議當沖降稅再延長5年，她說，這部分因為社會各界有不同意見，在收集意見之後，正在釐清的部分，會請金管會評估。

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