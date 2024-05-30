金融營業稅調降 財長：下會期提出修法、年底定案
金融業營業稅5％將於今年底落日。財政部長莊翠雲30日表示，稅率調降幅度仍在跨部會磋商中，但也明確表態願意支持金管會提案；如果未來有共識要調整稅率，最快要7月中才會提案，推估要在立法院下個會期才會提出。
立院財委會30日邀請財政部、金管會針對「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。
國民黨立委李彥秀質詢時也提及金融營業稅率調降議題。莊翠雲表示，金融營業稅討論面向包含過往歷史演變、歷次調整，也要考量到台灣金融業在國際間的競爭力等。
莊翠雲指出，目前稅率調降幅度尚在討論，進行相關試算，因為這部分涉及法律修正，就必須要完成法律程序，若要調整稅率，預估應會在立法院下個會期提出，也就是年底之前會有定案。針對金管會有關金融業特別準備金的意見，她也表態「我們基本上是支持的」。
另外，對於當沖降稅是否常態化，莊翠雲表示，租稅優惠的實施必須要有時限，「不可能常態化」；至於金管會建議當沖降稅再延長5年，她說，這部分因為社會各界有不同意見，在收集意見之後，正在釐清的部分，會請金管會評估。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 主臥附大陽台該怎麼利用？ 網力推：1方式好看又心情好
▪ 晴空匯火災影響房價？ 內行分析：每戶至少虧1千萬
▪ 「晴空匯」惡火引關注 一表看七都火災、這縣市最少
▪ 房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質
▪ 賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言