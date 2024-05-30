中華郵政發揮經營韌性 年年達成盈餘繳庫目標

中華郵政30日指出，2023年因美國聯準會（Fed）急遽升息，台美利差急速擴大，全體壽險業一致面臨外匯避險成本高漲困境，2023年整體壽險業的避險成本即高達新台幣3,602億元，創下歷史新高，亦較2022年1,496億元顯著增加。

中華郵政公司同樣受到高額避險成本影響，2023年雖負擔鉅額避險成本衝擊損益，但未影響盈餘繳庫數的達成，郵政公司整體營運良好，2023年仍依既定目標順利達成盈餘繳庫數83.48億元。

中華郵政公司強調，郵政公司自成立以來，年年均達成盈餘繳庫目標，公司體質穩健，且長期受民眾信賴，未來仍持續努力不懈，提升公司競爭力。

商品推薦