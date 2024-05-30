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新台幣午盤重貶1.03角 暫收32.401元

中央社／ 台北30日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.401元，重貶1.03角，成交金額11.07億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，早盤最高32.32元、最低32.423元。

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