聽新聞
test
0:00 / 0:00
利用青安貸款當包租公？公股銀行將加強貸後管理
青安貸款成為現在的房貸主流，卻出現不少亂象，今日在立院財委會上，民眾黨籍立委黃珊珊質疑，青安貸款現在已成為很多年輕人用來炒房，甚至還一併配內政部的利息補貼來變相炒房當包租公，對此，財長莊翠雲和八大行庫的董總座都表示，公股銀行將加強貸後管理。
黃珊珊提問，八大行庫是否在貸放之前，都有審查借款人的資格，當場所有的董總座全都舉手，不過她她接著強調，公股行庫除了要作事前稽查之外，事後也要作勾稽。
黃珊珊針對這些貸款亂象指出，很多年輕人透過青安專案去買房，之後卻非自住，而是拿去轉租，有違現行的青安貸款規定要求對象必須是「自住戶」，莊翠雲對此表示，之後會請公股行庫對貸放對象作更進一步的分析。
黃珊珊接著說，不只如此，還發現青安貸款者同時也跟內政部申請租金補貼、貸款補貼，她強調，青安是對年輕人購屋善意的政策：「但不要成為年輕人炒房的工具。甚至用納稅人的錢，成為包租公，用人頭來賺錢！」而且現在新青安是市場主流，不希望作炒房的工具，因此要求公股行庫事前稽查，事後也要勾稽。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 主臥附大陽台該怎麼利用？ 網力推：1方式好看又心情好
▪ 晴空匯火災影響房價？ 內行分析：每戶至少虧1千萬
▪ 「晴空匯」惡火引關注 一表看七都火災、這縣市最少
▪ 房市爆熱？專家曝真相：冰與火之歌、熱門物件3大特質
▪ 賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言