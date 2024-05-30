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利用青安貸款當包租公？公股銀行將加強貸後管理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲（右）今日列席立院財委會報告並備詢。記者陳正興／攝影
財政部長莊翠雲（右）今日列席立院財委會報告並備詢。記者陳正興／攝影

青安貸款成為現在的房貸主流，卻出現不少亂象，今日在立院財委會上，民眾黨籍立委黃珊珊質疑，青安貸款現在已成為很多年輕人用來炒房，甚至還一併配內政部的利息補貼來變相炒房當包租公，對此，財長莊翠雲和八大行庫的董總座都表示，公股銀行將加強貸後管理。

黃珊珊提問，八大行庫是否在貸放之前，都有審查借款人的資格，當場所有的董總座全都舉手，不過她她接著強調，公股行庫除了要作事前稽查之外，事後也要作勾稽。

黃珊珊針對這些貸款亂象指出，很多年輕人透過青安專案去買房，之後卻非自住，而是拿去轉租，有違現行的青安貸款規定要求對象必須是「自住戶」，莊翠雲對此表示，之後會請公股行庫對貸放對象作更進一步的分析。

黃珊珊接著說，不只如此，還發現青安貸款者同時也跟內政部申請租金補貼、貸款補貼，她強調，青安是對年輕人購屋善意的政策：「但不要成為年輕人炒房的工具。甚至用納稅人的錢，成為包租公，用人頭來賺錢！」而且現在新青安是市場主流，不希望作炒房的工具，因此要求公股行庫事前稽查，事後也要勾稽。

公股行庫 炒房 青安貸款

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