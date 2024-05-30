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用合併來改善新壽？金管會彭金隆：無法立即產生增資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日赴財委會備詢，對最新傳出的中信金擬併新光金議題做出回應。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆今日赴財委會備詢，對最新傳出的中信金擬併新光金議題做出回應。圖/本報資料照片

財委會立委李坤城和李彥秀今早詢問，是否可透過合併去改善新壽財務狀況？金管會主委彭金隆說，合併是一個物理效應，無法馬上產生增資，「合併無法立刻改善新壽狀況」。

彭金隆說，合併是一個物理效應，無法產生馬上增資，因為他(指新光金)本來就是一個合併主體，是子公司資本不足，因為金控都是100%持股，母公司是唯一股東，任何一家金控合併新光金並持有子公司，根據金控法規定，金控對子公司有增資義務。

李彥秀進一步問，新壽和三商人壽送出財務改善計畫，卻無法達到RBC 200%法定標準，金管會有何做法？

彭金隆說，目前所有步驟都根據保險法中，對資本不足分級管理的步驟來做，不預期未來結果如何，依照這樣的階段，過去已經有非常明確步驟來做這件事。

彭金隆坦言，合併不會立刻改善他的情況，合併是尊重市場機制，合併會仔細分析過利弊得失，是否提合併來改善壽險體質，這需要看他們的具體計畫才能決定。

保險局長施瓊華說，已分別在5月16日、24日各收到三商美邦和新壽的財務改善報告，但收到後還要細部評估可行性，有些細節還要跟公司溝通，尤其是提方案需要討論事項，看是否能達到RBC 200%法定標準。

李坤城詢問如新壽還需要討論多久？施瓊華說，改善財務計畫是否能達標，還需再計算，因為有些假設性情境需再確認，會請新壽再做一些補充，討論完後會跟新壽溝通，大概一個月內確認方向，再評估是否可行。

增資 新壽 李彥秀

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