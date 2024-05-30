台新 Richard 數位銀行攜手 Dcard 推 Richart D 卡

全台最大的年輕人社群平台 Dcard 與台新 Richart 數位銀行攜手合作，共同推出全新「Richart D卡」聯名金融卡，結合 Richart 在數位金融的豐富經驗與 Dcard 對年輕世代生活的深入了解，為年輕人打造最具吸引力且好用的金融卡產品。

站上近八成用戶是18-35歲年輕世代的 Dcard ，透過大數據顯示今年理財、股票與投資等相關金融類型看板的關注度持續上升，相較於去年金融類型看板，今年整體瀏覽量上升了60％、訂閱數更成長了120%。不僅代表年輕族群希望了解金融資訊的意願變高，Dcard 也成為他們接收金融及理財資訊的主要管道。

「Richart D卡」特色包括隨著疫情解封，Dcard 發現機票及旅遊相關議題持續成為站上熱門搜尋關鍵字，為呼應年輕人的消費需求，Richart D 卡提供國外消費享5%現金回饋，此外，根據萬事達卡2024年「台灣青年金融行為調查」發現，18歲到25歲用戶有80% 以上會使用簽帳金融卡進行日常消費，且其中又高達47%用戶表示每天至少會使用1次行動支付，Richart D 卡綁定指定行動支付最高也享有5%回饋，以滿足年輕族群的金融需求。

此外，Richart D 卡的卡面設計是由 Dcard 的 dtto friends 團隊親自操刀設計，卡面展現了兩個品牌合作的創意，將雙品牌IP以插畫的風格呈現，卡面圖片是 dtto friends 最受歡迎的角色 Saugy 腸太郎，正在用蠟筆畫出自己的兩個好朋友： Dinu 狗狗跟 Richart 狗狗，這也是備受年輕人喜愛的雙IP首度共同現身在同個角色宇宙中，並在卡面顏色上採用活力、年輕的選色，希望讓年輕人可以感受到不一樣的金融卡風格。

台新銀行表示， Richart 持續致力於為不同族群提供創新、實用的數位金融產品，年輕世代更是品牌重點經營的客群。透過與臺灣最大的年輕人社群平台 Dcard 合作，結合雙方對於年輕世代的洞察，以符合年輕族群喜好的消費通路和方式提供消費回饋，相信 Richart D卡將成為年輕人心中的首選金融卡，還能為使用者的生活增添更多的便利與樂趣。

台新 Richart D卡已於5月正式推出，消費者可透過 Dcard 桌機版或 App 進入股票、理財、信用卡、閒聊、有趣的任一看板，點到最新列表->活動專區->真D卡誕生任務，即可申請卡片、過任務抽好禮。

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