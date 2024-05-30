金融營業稅調降為2％或3％？財長莊翠雲這樣說
現行金融營業5%稅年底落日，金管會已表態支持調降，財政部長莊翠雲30日早赴立院備詢時表示，會考量對於金融業國際競爭力等，繼續和金管會討論中；財政部支持過去累積的2,100億元特別準備金保留在存保，至於稅率調降為2％或3％還在試算中，涉及法律修正，金融營業稅年底到期前一定會有決定，預估下會期會送版本進立院。
此外，被問到當沖降稅是否常態化，莊翠雲指出，租稅優惠有期限，不可能常態化，對於金管會建議延長後各界意見，會請金管會評估並給更詳細資料。
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