快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

金融業營業稅5%年底落日、業界爭取調降 財長莊翠雲：最快7月中定案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立法院財政委員會上午舉行「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」專題報告，邀請財政部長莊翠雲（右）列席報告並備詢。記者陳正興／攝影
立法院財政委員會上午舉行「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」專題報告，邀請財政部長莊翠雲（右）列席報告並備詢。記者陳正興／攝影

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。財政部長莊翠雲今日明確表示，願意支持金管會提案，讓金融特別準備金的資金能續留，至於金融營業稅的新稅率究竟是2%或3%？她透露：「最快7月中旬提案。」經過2個月的預告期之後，預定在立法院下個月期初，就會把相關的營業稅法修法草案送財委會審查。

莊翠雲回應，財政部持續評估金融營業稅歷次調整的情況，以及金融業對國際競爭力，基本上支持金管會所提案的金融特別準備金的部分能續留。由於現行的稅率即將在今年底落日，因此，今年底一定會有結果，倘若加上預告期2個月的作業時程，希望新版稅率在7月15日前後就能出爐，所以下個會期一開始就會提案修法。

針對金融營業稅，金管會主委彭金隆日前表態，強調兩重點：一、金融營業稅其中2%與金管會有關部分可以取消，至少可降到3%，二、站在增進金融產業競爭力來看，希望可進一步回到2014年水準，降到2%，最終還是要尊重財政部決定。

目前銀行、保險業銷售稅額的適用稅率是5%（稱金融營業稅5%），其中3%撥入國庫、2%挹注金融業特別準備金；撥入準備金條款將在2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率到2%。

營業稅 金管會

延伸閱讀

光電業貸後違規 財政部將控管

公股銀光電產業貸後管理 違規最重停止貸款

蔡英文國債鐘負債創紀錄 李彥秀：留給台灣人的畢業禮物

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

相關新聞

中信金評估併購新光金？金管會主委彭金隆這麼說

市場傳出中信金控規畫併購新光金控，對此，金管會主委彭金隆早上在答覆立委詢問時回應，這些都是市場傳言，金管會將密切關注所有...

金融業營業稅5%年底落日、業界爭取調降 財長莊翠雲：最快7月中定案

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。財政部長莊翠雲今日明確表示，願意支持金管會提案，讓金融特別準備金...

公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸？財長：銀行評估中

立委王鴻薇30日早於財委會詢及，國發會及經濟部要求公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸案，但公股行庫對於參與聯貸離岸風電前景...

美好證股東會／2023淨值成長26% 股東權益報酬率創新高

美好證券（6021）30日舉行股東會，自2022年從大慶證券轉型更名後，在董事長黃谷涵帶領下，新團隊以精準的投資眼光及佈...

中信金併新光金？金管會主委彭金隆這樣說

市場傳出中信金（2891）併新光金（2888），引發關注。財委會立委林德福30日早詢問金管會看法，金管會主委彭金隆說，金...

要擋台新併購？新光吳東進派引中信金有三條路

不想只能賣給台新金，新光金大股東吳東進找上中信金談併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高台新金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。