金融業營業稅5%年底落日、業界爭取調降 財長莊翠雲：最快7月中定案

金融營業稅5%將在2024年底落日，金融業極力爭取調降。財政部長莊翠雲今日明確表示，願意支持金管會提案，讓金融特別準備金的資金能續留，至於金融營業稅的新稅率究竟是2%或3%？她透露：「最快7月中旬提案。」經過2個月的預告期之後，預定在立法院下個月期初，就會把相關的營業稅法修法草案送財委會審查。

莊翠雲回應，財政部持續評估金融營業稅歷次調整的情況，以及金融業對國際競爭力，基本上支持金管會所提案的金融特別準備金的部分能續留。由於現行的稅率即將在今年底落日，因此，今年底一定會有結果，倘若加上預告期2個月的作業時程，希望新版稅率在7月15日前後就能出爐，所以下個會期一開始就會提案修法。

針對金融營業稅，金管會主委彭金隆日前表態，強調兩重點：一、金融營業稅其中2%與金管會有關部分可以取消，至少可降到3%，二、站在增進金融產業競爭力來看，希望可進一步回到2014年水準，降到2%，最終還是要尊重財政部決定。

目前銀行、保險業銷售稅額的適用稅率是5%（稱金融營業稅5%），其中3%撥入國庫、2%挹注金融業特別準備金；撥入準備金條款將在2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率到2%。

商品推薦