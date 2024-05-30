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王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸？財長：銀行評估中

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立委王鴻薇30日早於財委會詢及，國發會及經濟部要求公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸案，但公股行庫對於參與聯貸離岸風電前景有所疑慮，財政部長莊翠雲回應，目前公股銀行仍在評估中。

立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進 ESG 制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。

王鴻薇認為，公股行庫裹足不前是因為離岸風電價格太高，一度電賣6塊，連台積電都買不下手，未來買主何在，她希望政府不要施壓行庫，尊重銀行風險評估，盼財政部把關。莊翠雲則說，銀對於行貸款一定會遵守風險評估。

公股行庫 財政部 離岸風電

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