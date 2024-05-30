美好證股東會／2023淨值成長26% 股東權益報酬率創新高

美好證券（6021）30日舉行股東會，自2022年從大慶證券轉型更名後，在董事長黃谷涵帶領下，新團隊以精準的投資眼光及佈局，在2023年迎來大豐收，整體淨值來到57.56億元。

除淨值部分較前年成長26.23%，美好證券綜合損益也達到12.70億元，也較2022年增加了23.14億元；而稅後淨利則增加0.54億元來到1.06億元，成長102.19%；同時，也為股東帶來了12.89億元的含配息淨值成長，讓綜合損益股東權益報酬率來到24.61%的高峰。

黃谷涵表示，美好證券長期觀察全球趨勢，持續尋找最佳投資策略，在投資部傑出的投資策略下，獲得優異的資本利得。該收益並反映於其他綜合損益之會計科目內，故綜合損益（稅後淨利+其他綜合損益）更能真實呈現營運與投資業務之績效。

而美好證券也不負股東期待，在「綜合損益股東權益報酬率」上達到了24.61%的優異績效。（註：綜合損益股東權益報酬率＝(稅後淨利+其他綜合損益)/平均股東權益）

黃谷涵指出，美好證券歷經數年業務結構重組和發展，確立以客戶為核心的營運策略：去年初美好金融APP上線，讓客戶輕鬆購買債券＋系列金融產品；大膽改造服務空間，為客戶創造舒適又隱密的洽談環境，並以最誠懇的姿態，面向客戶、傾聽客戶、回應客戶，持續升級服務體驗。

展望未來，黃谷涵說，美好證券將延續以客戶為中心的理念，貼近客戶需求、期許自己成為最值得信賴的投資夥伴，並持續以精準的投資標的佈局，為股東及客戶創造更美好的收益。 2023年證券業綜合損益股東權益報酬率比較，美好證券領先同業。圖／美好證券提供

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