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中信金併新光金？金管會主委彭金隆這樣說

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

市場傳出中信金（2891）併新光金（2888），引發關注。財委會立委林德福30日早詢問金管會看法，金管會主委彭金隆說，金管會密切關注市場所有合併案，但對傳聞案例是無法評論。

彭金隆說，金控整併牽涉包括市場競爭和市場安定，除了金管會、還有市場競爭，另外也牽涉公平會，是市場結合的議題，整併的層面是很複雜。

市場合併案都是傳言，金管會身為金融市場主管機關，會密切關注所有案例，但對傳聞案例是無法評論。

立委郭國文更進一步詢問彭金隆對「金金併」態度，彭金隆說，過去金金併已有成功案例，依「金控法」18條，本來就有一個金控整併條文，當初制度設計就有考慮到，任何金融業本來就有入場、退場規定，我們尊重市場機制。

因為金控規模大，還牽涉到公平會職權，至今尚未收到任何文件之前，就金管會立場是無法評論。

郭國文再問彭金隆對整併政策態度，是鼓勵嗎，不認為國內銀行太多，需要整併，甚至去打亞洲盃？彭金隆說，是否鼓勵(合併)要看個案，打亞洲盃是一個想像目標，但有很多條件必須要滿足。

中信金 新光金 金管會

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