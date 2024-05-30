中信金評估併購新光金？金管會主委彭金隆這麼說

市場傳出中信金控規畫併購新光金控，對此，金管會主委彭金隆早上在答覆立委詢問時回應，這些都是市場傳言，金管會將密切關注所有動向，對於傳聞案例則不好評論。

立法院財政委員會今日進行專題報告，國民黨籍立委林德福早上在會上提問列席的彭金隆，關於市場傳出的中信金規畫併新光金的議題。

彭金隆在回應立委郭國文提問時也表示，金控法第18條本來就有金控整併的條文，尊重市場機制，由於金控規模大，又有公平會職權，金管會在沒收到正式申請文件之前，不作評論。

他也指出，先前金金併已有成功案例，對於郭國文提問，「金金併」有助擴大金融業規模，未來是否鼓勵？彭金隆則回應，要看不同金控合併的不同個案而定，包括市場競爭力、消費者權益保障等很多條件必須滿足。

彭金隆表示，金控整併牽涉市場競爭及安定，除了金管會之外，由於這屬市場結合的議題，因此，公平會也會對金控整併的進行管理，層面複雜，會有跨部會的管理。

昨日傳出中信金擬加入評估併購新光金的行列，使新光金的併購戰場出現結構性的變化，原本是單向的「新新併」（台新併新光），現在則變成近似「雙龍搶珠」，未來如何發展，包括新光金公司派如何接招、中信金是否正式向新光金「求親」，有待觀察。

外傳，吳東進除了找中信金之外，先前也曾接觸國泰金、富邦金，但這二家金控都表示不希望介入吳家的兄弟之爭因此婉拒，而中信金則對吳東進表示願意評估。由於辜仲諒在5月17日已重返中信金董事會，中信金後續如何評估併購新光金，會否很快出手，引發外界高度矚目。

金管會主委彭金隆今日赴財委會備詢，對最新傳出的中信金擬併新光金議題做出回應。圖/本報資料照片

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