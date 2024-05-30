快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

被控拍攝散布少年性影像！炎亞綸一審判七個月 和解換緩刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信金評估併購新光金？金管會主委彭金隆這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆早上答覆立委詢問。記者朱漢崙／攝影
金管會主委彭金隆早上答覆立委詢問。記者朱漢崙／攝影

市場傳出中信金控規畫併購新光金控，對此，金管會主委彭金隆早上在答覆立委詢問時回應，這些都是市場傳言，金管會將密切關注所有動向，對於傳聞案例則不好評論。

立法院財政委員會今日進行專題報告，國民黨籍立委林德福早上在會上提問列席的彭金隆，關於市場傳出的中信金規畫併新光金的議題。

彭金隆在回應立委郭國文提問時也表示，金控法第18條本來就有金控整併的條文，尊重市場機制，由於金控規模大，又有公平會職權，金管會在沒收到正式申請文件之前，不作評論。

他也指出，先前金金併已有成功案例，對於郭國文提問，「金金併」有助擴大金融業規模，未來是否鼓勵？彭金隆則回應，要看不同金控合併的不同個案而定，包括市場競爭力、消費者權益保障等很多條件必須滿足。

彭金隆表示，金控整併牽涉市場競爭及安定，除了金管會之外，由於這屬市場結合的議題，因此，公平會也會對金控整併的進行管理，層面複雜，會有跨部會的管理。

昨日傳出中信金擬加入評估併購新光金的行列，使新光金的併購戰場出現結構性的變化，原本是單向的「新新併」（台新併新光），現在則變成近似「雙龍搶珠」，未來如何發展，包括新光金公司派如何接招、中信金是否正式向新光金「求親」，有待觀察。

外傳，吳東進除了找中信金之外，先前也曾接觸國泰金、富邦金，但這二家金控都表示不希望介入吳家的兄弟之爭因此婉拒，而中信金則對吳東進表示願意評估。由於辜仲諒在5月17日已重返中信金董事會，中信金後續如何評估併購新光金，會否很快出手，引發外界高度矚目。

金管會主委彭金隆今日赴財委會備詢，對最新傳出的中信金擬併新光金議題做出回應。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆今日赴財委會備詢，對最新傳出的中信金擬併新光金議題做出回應。圖/本報資料照片

中信金控 併購 新光金控

延伸閱讀

金管會三招 引領企業永續

光電業貸後違規 財政部將控管

永續報告書審閱盯品質 上市櫃每5年至少被查一次

公股銀光電產業貸後管理 違規最重停止貸款

相關新聞

中信金評估併購新光金？金管會主委彭金隆這麼說

市場傳出中信金控規畫併購新光金控，對此，金管會主委彭金隆早上在答覆立委詢問時回應，這些都是市場傳言，金管會將密切關注所有...

公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸？財長：銀行評估中

立委王鴻薇30日早於財委會詢及，國發會及經濟部要求公股行庫參與離岸風電3-1期聯貸案，但公股行庫對於參與聯貸離岸風電前景...

美好證股東會／2023淨值成長26% 股東權益報酬率創新高

美好證券（6021）30日舉行股東會，自2022年從大慶證券轉型更名後，在董事長黃谷涵帶領下，新團隊以精準的投資眼光及佈...

中信金併新光金？金管會主委彭金隆這樣說

市場傳出中信金（2891）併新光金（2888），引發關注。財委會立委林德福30日早詢問金管會看法，金管會主委彭金隆說，金...

要擋台新併購？新光吳東進派引中信金有三條路

不想只能賣給台新金，新光金大股東吳東進找上中信金談併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高台新金...

美SEC批准以太幣現貨ETF 帶動價格狂漲！台灣也將開放買加密貨幣ETF 哪些人可以買？

幣圈在今年初美國證券委員會(SEC)批准比特幣現貨ETF後，迎來一波漲勢，而SEC在台灣時間24日凌晨，也批准了多個以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格，其中包括金融巨頭貝萊德(BlackRock)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。