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新台幣開盤貶2.2分 為32.32元

中央社／ 台北30日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.32元開盤，貶2.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.42元至32.32元。

外匯 新台幣 美元匯率

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