新台幣開盤貶2.2分 為32.32元

幣圈在今年初美國證券委員會(SEC)批准比特幣現貨ETF後，迎來一波漲勢，而SEC在台灣時間24日凌晨，也批准了多個以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格，其中包括金融巨頭貝萊德(BlackRock)...

2024-05-30 08:00