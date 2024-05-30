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要擋台新併購？新光吳東進派引中信金有三條路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
市場矚目的新光金、台新金兩大金控合併的「新新併」，傳出新光金創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」，找中信金進場評估合併新光金。圖／聯合報系資料照片
市場矚目的新光金、台新金兩大金控合併的「新新併」，傳出新光金創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」，找中信金進場評估合併新光金。圖／聯合報系資料照片

不想只能賣給台新金，新光金大股東吳東進找上中信金談併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高台新金吃新光金的難度。一家金控高層分析，吳東進派想引入中信金，有三條路，金管會新任主委彭金隆態度是關鍵。

尤其是金管會前主委黃天牧已數次強調，新光金當務之急是替新壽增資，而非合併，現階段並非是談論合併的適當時機；彭金隆如何表態？立場又是為何？將牽動該案成敗。

第一條路，通過新光金董事會，再送股東會。

依規定，併購案需2/3董事出席、出席董事過半同意才能過關，依目前新光金董事會是由吳東亮派主導來看，光第一條路的董事會過關，走「合意」併購，可能寸步難行。

第二條路，如果新光金董事會第一條路走不通，買家可啟動「敵意併購」。

依《金控投資管理辦法》第二條，在向金管會申請核准後，符合四大條件的敵意併購買家，可先插旗10%持股，並需在三年內完成100%整併。

依金管會的四大敵意併購條件來看，中信金應符合可啟動敵意併購者。

但首次投資需採公開收購且在未經金管會核准投資前，也不能提早佈局，關係人也不能再主動增加持股，經核准後，關係人也不能是應賣人。

第三條路，吳東進若願意將14%新光金持股，出售給買家，就可能走富邦金併購日盛金模式。

當時富邦金先吃下日本新生銀三成持股，拿到董事會主導權後，再進一步從市場收購異議股東─建高股權。

依《金控法》規定，同一人或同一關係人申請持有金控持股逾10%需向金管會申請核准，等於買家想吃吳東進手上的持股，進一步併購，需經金管會點頭。

依規定，持有金控逾10%持股，金管會將審大股東適格性、守法性、並得提出資金來源和聲明書，也得就與該金控利害關係提出合理說明，如買家需就其財業務有助新光金的健全經營、經營策略等，提出合理說明。

若吳東進派要走第三條路，真得要讓中信金吃下新光金，中信金就得面臨金管會審查，包括如何解決新壽財務問題、未來增資能力與承諾，中信金也恐得面臨增資壓力，中信金想吃下新光金也面臨諸多挑戰。

金融業高層也說，這種非合意、又要分多次併購的案子，很容易一不小心就變成第二個「彰銀台新案」，金管會不可不慎。

中信金 新光金 金管會

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