集保ETF eNotice全面啟動、使用再創新高

臺灣集中保管結算所股務事務電子通知（eNotice）新服務－ETF收益分配電子通知服務於2024年3月15日上線，迄今不到三個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之ETF計160檔均已納入eNotice服務範圍。

繼今年4月群益台灣精選高息（00919）等22檔ETF率先使用eNotice，總計發送近14萬筆收益分配發放電子通知予投資人後，目前受益人數最多的台股ETF－國泰永續高股息（00878）亦將於6月採用eNotice進行季配息通知；經統計00878申請eNotice的人數高達16萬人，創eNotice上線以來單檔ETF申請人數的新高紀錄，成效卓越。

為呼應我國2050年淨零排放目標，並提供便利的數位化服務，集保結算所於2023年6月推出eNotice平台，並於今年3月擴大納入ETF收益分配電子通知服務，目前整體之申請使用總人數已接近60萬人，並已發送60檔ETF、逾22萬筆電子通知。另從投資人同意使用eNotice之比例來看，已發送的ETF電子通知中，以新光美債1-3（00831B）、中信EM主權債0-5（00849B）及中信ESG投資級債（00883B）等三檔ETF最高，同意比例均超過三成。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，隨全球永續發展潮流及數位化服務的市場需求，集保結算所eNotice服務提供市場雙贏之解決方案。發行公司得透過eNotice展現企業ESG積極作為、節省紙本印製與寄送成本，並提升股務作業效率；投資人亦得藉由eNotice服務，一站式查看採用eNotice之發行公司、投信公司所發放之股利及ETF收益分配金額，同時為綠色永續盡一分心力。

集保結算所長期致力台灣資本市場之股務發展，共計推出股東會電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）及eNotice等多元服務，打造全方位之股務數位服務生態系。隨著股東會及股利除權息旺季到來，歡迎投資人多加使用股東e服務，實踐股東行動主義，響應淨零碳排新未來。更多服務詳情請參閱股東e服務網站。

商品推薦