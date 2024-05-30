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兆豐金犀利 銀行手收增82% 金融換匯交易收益有壓

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐金前四月獲利創新高，穩居公股金控第一。 （聯合報系資料庫）
兆豐金前四月獲利創新高，穩居公股金控第一。 （聯合報系資料庫）

兆豐金控（2886）昨（29）日舉辦第1季法說會，揭露核心子公司兆豐銀今年第1季總資產跨越4兆元大關，以及淨息收與手續費收入同步成長，非銀行子公司獲利成長強勁，使得兆豐金、銀均穩居公股獲利王。不過，去年大賺的金融換匯交易FX SWAP收益今年預期將減少，使兆豐銀獲利續創新高仍具挑戰。

兆豐金昨天法說會由總經理蕭玉美主持，蕭玉美指出，今年第1季兆豐金稅後純益114.9億元，較去年同期成長7%，每股稅後純益（EPS）0.8元，創歷史新高；今年前四月累計純益141.2億元，續創新高，穩居公股金控第一。旗下子公司跨業共同行銷效益持續成長，第1季達4.4億元，成長19%；包括證券台股引介交易及產險商品共銷效益均呈現顯著成長。

兆豐金第1季法說會重點
兆豐金第1季法說會重點

各子公司第1季獲利表現，兆豐銀仍是貢獻獲利最多的子公司，首季稅後純益98.88億元，但比去年同期則是小幅衰退近6%，但海外分行含OBU稅前盈餘成長16%，以及放款年增7%，帶動兆豐銀利息收益成長3%，手續費收益則是在財管及企金手收挹注，以及高鐵聯貸修約的一次性手續費收入挹注下，首季手收達32.8億元，比去年同期大增82%。

非銀行子公司則以兆豐證券成長最多，受惠台股多頭行情帶動經紀手續費收益及財務操作收益大幅成長，首季獲利8.9億元，年增91%；兆豐票券在債票券評價及處分利益加持下，首季獲利6億元，年增27%；兆豐產險則是虧轉盈，首季獲利1.7億元，兆豐創投受惠股票評價及處分利益大增，首季獲利1.3億元，年增36%，兆豐資產管理AMC及兆豐投信獲利穩健。

兆豐銀行總經理胡光華指出，兆豐銀今年海外沒有規劃增設新據點，在美元維持利率高檔下，今年海外放款將側重跨境平台、串聯全球資源，並進行多元化放款，除積極參與國際聯貸，包括台商轉進東南亞設廠、半導體供應鏈轉戰日本、美國布局等商機，都會掌握。

不過，去年大賺的金融換匯交易，今年因為美國降息時程延後影響，導致部位評價不利，整體換匯交易 （SWAP）已實現與評價部位達30.46億元，其中既有部位評價較為不利，今年預期部位與收益均會較較去年高峰略微下滑。

兆豐金控 兆豐銀行

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