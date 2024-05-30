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台企銀 衝刺海外獲利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台企銀（2834）昨（29）日舉行2024年第1季線上法人說明會，公布2024年第1季合併淨收益為86.11億元，續創歷來同期新高，但是在首季提存備抵呆帳金額增加下，使得首季稅前盈餘、稅後純益均衰退，但台企銀資產品質則是維持良好。

台企銀副總經理陳紹晃指出，台企銀今年將加強海外業務經營，截至第1季，台企銀國際金融業務分行（OBU）和海外分行獲利占比，已提升至19%，因此今年營運重點持續承作海外優質聯貸，逐步深化海外金融服務，引領海外分行擴大業務，提升海外獲利比重。

台企銀昨天法人說明會，由陳紹晃主持，公布2024年第1季財務數字及營運狀況，第1季合併淨收益86.11億元，較去年同期成長8.12%、合併稅前盈餘35億元，較去年同期減少5.99億元，下滑主因係該行今年第1季各項提存較去年同期增加9.65億元。

陳紹晃說明，延續去年6月起「晴天儲糧」的策略，台企銀在獲利成長同時，適度增提備抵呆帳，逐步提高全行備抵呆帳覆蓋率，今年第1季台企銀逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率829.92%。

陳紹晃指出，台企銀第1季獲利成長動能主要來自手續費淨收益，受惠財富管理業務穩健成長，及放款手續費收入挹注，包括高鐵聯貸案手續費挹注，因此第1季手續費淨收益達21.96億元，較去年大幅成長近77%。

台企銀 法人說明會

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