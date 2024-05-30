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彰銀 淨值攀1,943億高峰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

彰銀（2801）在核心放款業務穩定成長及手續費收入大增挹注下，2024年首季稅後純益38.3億元，寫史上最佳戰績，同步推升淨值到1,943億元的新高紀錄，厚實淨值可增加彰銀業務成長動能、提升資本適足率。

據彰銀財報，首季彰銀金融資產未實現利益及兌換利益（OCI）共24.6億元，其中股票未實現利益22.7億元，一旦處分，將可轉列到未分配盈餘，有助增加明年配發股利的空間。

彰銀2024年每股配發0.55元現金及0.32元股票，合計0.87元，是2018年來近七年高點；法人指出，今年台股飆、經濟熱，有助彰銀放款與財管手收，看好彰銀獲利動能，股利也可望續航。

彰銀昨召開法說會，首季創了三大新紀錄，稅後純益、總資產和淨值，一、首季稅後純益38.3億元創史上新高，每股稅後純益0.35元，二、資產突破3兆元大關來到3兆309億元，三、淨值1,943億元同寫新高，這三項財務數字年增全都有11%高成長。

彰銀主管表示，經濟活動轉熱，帶動中小企業放款升溫，新青安房貸也推升房貸量能，使彰銀首季總放款量年增近8%、總存款則來自大企業存款與薪轉戶專案，年增7.5%。

台股熱、保單銷售動能強勁，也帶動首季彰銀手續費淨收益達22.8億元的史上新高，年增75%，預估今年手收可望持續成長。

據彰銀揭示，三大獲利支柱，首季利息淨收益54.8億元、年減2.5%，手續費淨收益22.8億元、年增75%，投資及其他淨收益25億元、年減11%。

受台美利差仍大，彰銀首季SWAP（換匯交易）投資收益17.7億元，估第4季美國將啟動降息2碼，台美利差縮小，今年全年預估SWAP投資收益近80億元，較去年約減一成，彰銀將拉長SWAP承作天期或增加其他交易。

彰銀 淨值

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