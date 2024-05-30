新新併生變？ 新光金大股東喊「擂台招親」

台新金（2887）與新光金的「新新併」恐出現變化？市場傳出新光金創辦人、大股東吳東進爭取「外援」，中信金表達有興趣，與吳東進親近、同為新光金大股東的大台北寬頻董事長林伯翰昨（29）日強調，新光金歡迎所有有意願者加入合併談判，期盼能擂台招親，謀取全體股東最大利益。

面對市場傳言，中信金、台新金方面回應，「針對市場個案傳聞一概不予評論」；新光金發布重訊指出，「報載相關內容，本公司毫無所悉，故無法評論。」

新光金4月26日召開董事會，會中以11：4壓倒性投票通過將以台新金為優先合併對象，續行研究合併可行性，所謂續行研究，是以2022年5月當時新光金董事會曾經通過合併研究小組，當時合併未成功，因此4月董事會決議續行研究。不過4月董事會通過後，包括台新金及新光金分別在本月8日及28日的董事會，都沒有通過相關合併案，讓外界霧裡看花。

林伯翰昨天以大股東身分提出五大聲明，強調一、歡迎所有對新光金合併有興趣的人，參與合併議題，包括大股東及董監事，都應該為所有股東謀取最大利益。二、期望所有要參與新光金合併的公司，能尊重法定程序，在取得主管機關同意後，再進行合併事宜。

三、新光金與台新金互為第三人公司，關係性不大。主要是從新光金及台新金公布的前十大股東來看，雙方除了吳東進及吳東亮是二等親，其他股東彼此間並沒有關係。四、台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬是新勝及新光實業董事長，更透過100%持股的新柏，在新光金指派四席董事，林伯翰期盼這些董事能夠秉公處理。

五、站在新光金大股東立場，應該要謀取大小股東，甚至是後來才加入股東的最大利益，過去挪威主權基金曾在新光金前十大股東之列，面對新光金不願增資，已經「用腳投票」撤出前十大股東，林伯翰認為，未來不論要合併、合作，現階段都應先改善新光金體質，由新光金增資來為新壽改善資本適足率（RBC）為首要之務。

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