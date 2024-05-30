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金管會三招 引領企業永續

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會主委彭金隆今（30）日將赴財委會進行專案報告。為引導金融市場、企業做永續，金管會三路並進，一、透過公司治理評鑑和永續報告書以提升資本市場競爭力，二、導入永續金融評鑑制度以發揮金融市場影響力，三、金融業落實貸後管理以引導企業善盡社會責任。

金管會表示，永續金融是指整合金融資源，支持淨零轉型及永續發展，期透過金融業資金、金融商品與議合等影響力，及透過上市櫃公司串聯供應鏈等三大方向，引導金融市場及整體產業重視氣候變遷與社會議題，促使企業追求成長的同時亦兼顧ESG永續發展。

據金管會的書面報告，分三大面向說明永續政策，一、透過公司治理評鑑和永續報告書，包括精進公司治理評鑑、擴大編制永續報告書和提升品質，也要求永續報告書要揭露的內容、永續資訊也須納入內控制度。

據金管會到2023年底統計，已有887家、五成上市櫃公司已申報2022年永續報告書，金管會要求到2025年底止，所有上市櫃公司都需編制永續報告書。

二、導入永續金融評鑑制度，促使金融業重視永續議題，也推動金融碳盤查，引導企業低碳轉型。

三、引導金融業落實放貸和貸後管理工作。例如銀行辦理授信評估，需依照「永續經濟活動認定參考指引」等六項關鍵指標去判斷企業是否符合永續經濟活動。

金管會 金融業

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