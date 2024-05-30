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壽險資金青睞永豐金、上海銀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金融股大股東-壽險公司持股變化
金融股大股東-壽險公司持股變化

金融股前十大股東名單近日陸續出爐，其中，常見的壽險大戶如富邦人壽一年來減碼中信金最多、大砍30.5萬張，從第一大股東退居第三；不過，也重點加碼上海商銀（5876）3萬張、永豐金近10萬張；新壽亦大砍中信金15.3萬張。而第一金甫公告大股東名單中富邦人壽則小減5,000餘張、國壽減持3.1萬張。

金融股由於獲利穩定且殖利率高，前十大股東常見到壽險公司的身影。富邦人壽去年持有中信金78萬張為第一大股東，至今年4月僅剩47.4萬張或2.36%退居第三，國壽持股從1.41%降至 1.37%，新壽也大砍15.3萬張，從第六大股東退居到第17位，目前持股20.5萬餘張。

顯示一年來中信金股價大漲之下，三大壽險有志一同逢高實現獲利。此外，辜仲諒個人去年未在大股東名單中，今年以23.8萬張或1.19%入列第14大股東。

另方面，富邦人壽去年持有上海商銀10萬張，今年持股增至13萬張或2.68%，升至第五大股東。不過加碼最多的金融股是永豐金，至3月底持股達39萬張，依去年年報揭露持股計，一年來加碼近10萬張。永豐金股價在本月也創下歷史新高。

第一金最新大股東名單甫公告，前二名依舊為財政部、臺灣銀行；新加坡政府主權基金持股比率從去年1.89%大增至2.38%、排名從第四升至第三，超越華南銀行，其後的臺灣菸酒持股1.55%未變，不過在國壽減碼之下排名升至第五。國泰台灣ESG永續高股息ETF則從去年第十名一舉躋身第六。

七到九名依序為國壽1.50%、台灣人壽1.49%、富邦人壽1.32%；其中，除台壽持股比例未變，國壽較去年減持3.1萬張、富壽減持5,264張。

第十名的新制勞退基金持股較去年減少0.18個百分點至1.25%。第11名仍為挪威央行主權基金，持股略減至1.12%。至於去年持股1.03%的凱基人壽（中壽）今年已不在大股東名單上，惟據查仍持有10萬張以上。

中信金 富邦人壽 股東

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