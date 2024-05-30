光電業貸後違規 財政部將控管
財政部今（30）日將赴立院就如何精進ESG並導引金融機構落實貸後管理備質詢，財政部長莊翠雲在昨日出爐的報告中指出，將ESG列入公股行庫董總績效評鑑；針對光電產業貸後管理，倘授信戶發生違反ESG重大情形或為高風險者，將啟動控管機制，並採行利率加碼、減少額度、停止動用等措施。
立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。
莊翠雲報告指出，於2021年責成第一金召集公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，三階段訂定推動逾35項執行方案。至於公股銀行授信業務情形包括透過查詢環境部、勞動部及聯徵中心等網站檢視授信戶是否為污染源列管對象以及有無違反勞動、涉訟案件等負面新聞資訊，並納入風險評級。
針對光電業貸後管理，莊翠雲表示，經濟部訂定相關規範並建置平台揭露資訊後，公股銀行貸後管理機制亦將納入查詢該平台資訊。
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