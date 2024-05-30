快訊

教長鄭英耀：118課綱事實上不存在 不應為修而修

午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫

美債殖利率走升抵消輝達助力 道瓊重挫411點

光電業貸後違規 財政部將控管

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

財政部今（30）日將赴立院就如何精進ESG並導引金融機構落實貸後管理備質詢，財政部長莊翠雲在昨日出爐的報告中指出，將ESG列入公股行庫董總績效評鑑；針對光電產業貸後管理，倘授信戶發生違反ESG重大情形或為高風險者，將啟動控管機制，並採行利率加碼、減少額度、停止動用等措施。

立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。

莊翠雲報告指出，於2021年責成第一金召集公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，三階段訂定推動逾35項執行方案。至於公股銀行授信業務情形包括透過查詢環境部、勞動部及聯徵中心等網站檢視授信戶是否為污染源列管對象以及有無違反勞動、涉訟案件等負面新聞資訊，並納入風險評級。

針對光電業貸後管理，莊翠雲表示，經濟部訂定相關規範並建置平台揭露資訊後，公股銀行貸後管理機制亦將納入查詢該平台資訊。

ESG 公股行庫 財政部

延伸閱讀

部會聯防阻詐 彭金隆：虛擬資產專法若立法 草案最快明年上半年出爐

蔡英文國債鐘負債創紀錄 李彥秀：留給台灣人的畢業禮物

上任前第三場 準金管會主委彭金隆13日與13家金控董總面談

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

相關新聞

新新併生變？ 新光金大股東喊「擂台招親」

台新金與新光金的「新新併」恐出現變化？市場傳出新光金創辦人、大股東吳東進爭取「外援」，中信金表達有興趣，與吳東進親近、同...

台新金與新光金合併 引入中信…有三條路

台新金與新光金合併生變？新光金大股東吳東進傳找上中信金談併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高...

兆豐金犀利 銀行手收增82% 金融換匯交易收益有壓

兆豐金控昨（29）日舉辦第1季法說會，揭露核心子公司兆豐銀今年第1季總資產跨越4兆元大關，以及淨息收與手續費收入同步成長...

彰銀 淨值攀1,943億高峰

彰銀在核心放款業務穩定成長及手續費收入大增挹注下，2024年首季稅後純益38.3億元，寫史上最佳戰績，同步推升淨值到1,...

壽險資金青睞永豐金、上海銀

金融股前十大股東名單近日陸續出爐，其中，常見的壽險大戶如富邦人壽一年來減碼中信金最多、大砍30.5萬張，從第一大股東退居...

台企銀 衝刺海外獲利

台企銀昨（29）日舉行2024年第1季線上法人說明會，公布2024年第1季合併淨收益為86.11億元，續創歷來同期新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。