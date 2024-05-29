公股銀光電產業貸後管理 違規最重停止貸款

財政部30日將赴立院就如何精進ESG並導引金融機構落實貸後管理備質詢，財長莊翠雲在報告中指出，將ESG列入公股行庫董總績效評鑑；針對光電產業貸後管理，倘授信戶發生違反ESG重大情形或為高風險者，將啟動控管機制，並採行利率加碼、減少額度、停止動用或視為到期等措施。

立法院財委會邀請金管會主委彭金隆、莊翠雲率公股行庫就「如何精進ESG制度評鑑、永續報告書及公司治理評鑑制度，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告。

莊翠雲報告指出，於2021年責成第一金（2892）召集公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，並就短、中（2023年~2025年）、長期（2026年～）三階段三階段訂定推動逾35項執行方案。

至於公股銀行授信業務情形包括透過查詢環境部、勞動部及聯徵中心等網站檢視授信戶是否為污染源列管對象以及有無違反勞動、涉訟案件等負面新聞資訊，並納入風險評級。

針對光電產業貸後管理，莊翠雲表示，經濟部訂定相關規範並建置平台揭露資訊後，公股銀行貸後管理機制亦將納入查詢該平台資訊。倘授信戶發生違反ESG重大情形，或為高風險者，將啟動相關控管機制，例如要求授信戶出具獨立機構環評報告、貸放合約期間是否遭主管機關裁處，及擴大並強化檢核工安案件範圍等，以追蹤授信戶改善情形，並採行利率加碼、減少額度、停止動用或視為到期等相關措施，確保授信戶符合ESG永續金融規範。

財政部並按季追蹤ESG倡議平35項具體執行方案辦理情形，將之列入公股金融事業負責人績效評鑑外，亦於每季召開金融業務研討會督導落實。另已督請公股行庫依E（環境面）、S（社會面）及G（公司治理面）三大面向，全面揭露因ESG風險而致有條件通過及未核准之貸款件數，並於其官方網站公告。

報告提到，依證券暨期貨市場發展基金會公布去年度公司治理評鑑結果，全部952家受評上市公司，財政部六家上市公股金融事業排名均位於七級距中之前二級距，其中第一金控及彰化銀行位居第一級距（前5%），顯見上市公股金融事業積極推動公司治理成效已獲肯定。

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